Жители Омска чаще других россиян болеют раком легких и бронхов

По данным исследования, в Челябинске, Норильске Красноярске и Красноярском крае уровень заболевания раком и астмой, в том числе и детей, значительно выше, чем в целом по стране. Во Владивостоке и Уссурийске также активнее всего развиваются различные новообразования, но больше всего заболевших раком находится в Новосибирске.