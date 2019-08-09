Жители Омска чаще других россиян болеют раком легких и бронхов

Posted 9 августа 2019,, 13:44
Published 9 августа 2019,, 13:44
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным исследования, в Челябинске, Норильске Красноярске и Красноярском крае уровень заболевания раком и астмой, в том числе и детей, значительно выше, чем в целом по стране. Во Владивостоке и Уссурийске также активнее всего развиваются различные новообразования, но больше всего заболевших раком находится в Новосибирске.
В Омске чаще всего встречаются заболевания органов дыхания. Горожане на 17-20% чаще среднероссийских показателей болеют раком трахеи, легких и бронхов. Отмечается, что показатели стабильно идут на повышение: на протяжении 10 лет с 2005 года онкозаболеваемость в регионе была на 11,3% выше общероссийской.
Сельским жителям омичи также проигрывают по здоровью. С 2009 по 2016 годы горожане почти вполовину чаще лечились от болезней дыхательных органов, а дети страдали болезнями дыхания на 86% чаще сельчан. В исследовании подчеркивается, что сельские дети на 68% меньше городских стоят на учете с астмой.
Причиной таких показателей исследователи видят низкую экологию, в частности, автотранспорт и промышленное производство, в частности, завод «ХимПром». Ранее Greenpeace составил рейтинг самых загрязненных диоксидом азота городов. Омск занял в рейтинге десятое место, уступив Челябинску, Новосибирску и Красноярску.