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Posted 9 августа 2019,, 11:03

Published 9 августа 2019,, 11:03

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

На границе с Омском остановили автомобиль с коробками боеприпасов в багажнике

9 августа 2019, 11:03
Во время досмотра автомобиля у россиянина, который ехал из Павлодара в Омск, пограничники нашли несколько упаковок с патронами 12-го калибра, сообщает издание Pavlodarnews со ссылкой на заместителя командира войсковой части 2033 Ернияза Игибаева.

Игибаев рассказал, что боеприпасы в машине россиянина нашли во время досмотра на пропускном пункте «Урлитобе». Инцидент произошел накануне, 8 августа, около 16 часов.

«В отделении пограничного контроля при досмотре машины „Датсун“ пограничники в багажном отсеке возле запасного колеса обнаружили 35 патронов 12-го калибра в упаковочных коробках, завернутых в черный полиэтиленовый пакет», — приводит издание слова Ернияза Игибаева.

Мужчину передали в районный отдел полиции Железинки. Согласно кодексу Республики Казахстан, мужчину привлекут по статье 482 за незаконную перевозку патронов. В качестве наказания ему грозит штраф в размере 50 500 тенге.

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