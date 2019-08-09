На границе с Омском остановили автомобиль с коробками боеприпасов в багажнике

Во время досмотра автомобиля у россиянина, который ехал из Павлодара в Омск, пограничники нашли несколько упаковок с патронами 12-го калибра, сообщает издание Pavlodarnews со ссылкой на заместителя командира войсковой части 2033 Ернияза Игибаева.