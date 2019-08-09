На границе с Омском остановили автомобиль с коробками боеприпасов в багажнике

Posted 9 августа 2019,, 11:03
Published 9 августа 2019,, 11:03
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Игибаев рассказал, что боеприпасы в машине россиянина нашли во время досмотра на пропускном пункте «Урлитобе». Инцидент произошел накануне, 8 августа, около 16 часов.
«В отделении пограничного контроля при досмотре машины „Датсун“ пограничники в багажном отсеке возле запасного колеса обнаружили 35 патронов 12-го калибра в упаковочных коробках, завернутых в черный полиэтиленовый пакет», — приводит издание слова Ернияза Игибаева.
Мужчину передали в районный отдел полиции Железинки. Согласно кодексу Республики Казахстан, мужчину привлекут по статье 482 за незаконную перевозку патронов. В качестве наказания ему грозит штраф в размере 50 500 тенге.