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Posted 8 августа 2019,, 12:45

Published 8 августа 2019,, 12:45

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

На одной из промзон Екатеринбурга произошел пожар

8 августа 2019, 12:45
В Екатеринбурге произошло возгорание на территории одного из цехов промплощадки, расположенной на улице Фронтовых Бригад. Пламя было оперативно локализовано.

Как сообщает издание ФедералПресс, угроза того, что огонь перекинется на соседние строения, отсутствует. Спасатели регионального МЧС продолжают работы по ликвидации последствий.

Сотрудники МЧС предполагают, что пожар произошел из-за возгорания технического масла. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.

Люди, находящиеся в цехе, эвакуировались самостоятельно до приезда спасателей. Пострадавших нет. Всего в ликвидации ЧП задействованы 55 человек и 17 единиц техники.

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