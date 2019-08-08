На одной из промзон Екатеринбурга произошел пожар

Posted 8 августа 2019,, 12:45
Published 8 августа 2019,, 12:45
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как сообщает издание ФедералПресс, угроза того, что огонь перекинется на соседние строения, отсутствует. Спасатели регионального МЧС продолжают работы по ликвидации последствий.
Сотрудники МЧС предполагают, что пожар произошел из-за возгорания технического масла. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.
Люди, находящиеся в цехе, эвакуировались самостоятельно до приезда спасателей. Пострадавших нет. Всего в ликвидации ЧП задействованы 55 человек и 17 единиц техники.