В центре Омска утонул 19-летний парень

Posted 7 августа 2019, 06:28
Published 7 августа 2019, 06:28
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Несчастный случай произошел около 22:00 часов в районе улицы Валиханова. Предварительно известно, что компания в составе двух парней и двух девушек пили пиво на берегу Иртыша. Молодые люди зашли в воду и плавали в пятнадцати метрах от берега.
Один из юношей довольно неуверенно держался на воде, тем не менее начал нырять под воду и в итоге не выплыл. Тело молодого человека до сих пор не обнаружено. В настоящее время проводится доследственная проверка.
Следователи напоминают омичам соблюдать технику безопасности во время купания: не заплывать далеко, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не купаться в запрещенных местах.