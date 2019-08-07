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Posted 7 августа 2019, 06:28

Published 7 августа 2019, 06:28

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В центре Омска утонул 19-летний парень

В центре Омска утонул 19-летний парень

7 августа 2019, 06:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне, 6 августа, в центре Омска, отдыхая в компании друзей на берегу Иртыша, утонул 19-летний парень, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области.

Несчастный случай произошел около 22:00 часов в районе улицы Валиханова. Предварительно известно, что компания в составе двух парней и двух девушек пили пиво на берегу Иртыша. Молодые люди зашли в воду и плавали в пятнадцати метрах от берега.

Один из юношей довольно неуверенно держался на воде, тем не менее начал нырять под воду и в итоге не выплыл. Тело молодого человека до сих пор не обнаружено. В настоящее время проводится доследственная проверка.

Следователи напоминают омичам соблюдать технику безопасности во время купания: не заплывать далеко, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не купаться в запрещенных местах.

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