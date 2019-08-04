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Posted 4 августа 2019, 04:44

Published 4 августа 2019, 04:44

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

День города в Омске прошел без происшествий

День города в Омске прошел без происшествий

4 августа 2019, 04:44
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Все мероприятия прошли благополучно, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего в мероприятиях, посвященным 303-летию Омска, приняло участие больше 131 тыс человек.

Органы правопорядка в этом день одновременно следили за безопасностью в жилых районах, на подходах к мероприятиям и непосредственно в местах их проведения. Омичей и гостей города досматривали с помощью металлодетекторов. Кроме того, круглосуточно дежурили пожарные расчеты МЧС.

По данным департамента общественной безопасности, омичи с пониманием реагировали на просьбы блюстителей закона, и праздник не был испорчен.

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