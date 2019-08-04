День города в Омске прошел без происшествий

Органы правопорядка в этом день одновременно следили за безопасностью в жилых районах, на подходах к мероприятиям и непосредственно в местах их проведения. Омичей и гостей города досматривали с помощью металлодетекторов. Кроме того, круглосуточно дежурили пожарные расчеты МЧС.