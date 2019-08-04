День города в Омске прошел без происшествий

Posted 4 августа 2019, 04:44
Published 4 августа 2019, 04:44
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Всего в мероприятиях, посвященным 303-летию Омска, приняло участие больше 131 тыс человек.
Органы правопорядка в этом день одновременно следили за безопасностью в жилых районах, на подходах к мероприятиям и непосредственно в местах их проведения. Омичей и гостей города досматривали с помощью металлодетекторов. Кроме того, круглосуточно дежурили пожарные расчеты МЧС.
По данным департамента общественной безопасности, омичи с пониманием реагировали на просьбы блюстителей закона, и праздник не был испорчен.