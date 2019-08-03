Омичи вновь жалуются на запахи, но уже не газа

Posted 3 августа 2019, 14:29
Published 3 августа 2019, 14:29
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
В паблике «Омск ВК» местный житель рассказал, что сегодня почувствовал странный запах, похожий на тот, что источают испортившиеся продукты. При этом, по его словам, запах распространился по всему городку Нефтяников и чувствуется в дальней части Советского округа.
«Проспект Мира, магазин „Садко“, сильный запах сейчас тухлятины. Район Первомайского кинотеатра отдает помоями, но с кислотными примесями. Очень болит голова», — пишет в паблике местный житель.
Аналогичные зловония омичи ощутили и в других районах Советского округа. В комментариях под записью нашлись жители дома на Пригородной, которые тоже ощущают головную боль и тошноту.
Здесь же на неприятный запах пожаловались посетители парка «Зеленый остров»: «Тоже голова сегодня жутко болела. И на „Зеленом острове“ не могла понять откуда помойкой воняет на аттракционе детском. Ясно все теперь», — пишет местная жительница. Официальной информации о том, почему в городе опять чувствуется странный запах, нет.