Омичи вновь жалуются на запахи, но уже не газа

Здесь же на неприятный запах пожаловались посетители парка «Зеленый остров»: «Тоже голова сегодня жутко болела. И на „Зеленом острове“ не могла понять откуда помойкой воняет на аттракционе детском. Ясно все теперь», — пишет местная жительница. Официальной информации о том, почему в городе опять чувствуется странный запах, нет.