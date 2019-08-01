Татары, тарчане и историк отозвались о памятнике Ермаку

Posted 1 августа 2019,, 17:17
Published 1 августа 2019,, 17:17
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Памятник установили на въезде в Тару на средства местных предпринимателей и торжественно открыли 28 июля. По словам главы Тарской администрации, во время обсуждений установки памятника с горожанами не возникало недовольств, но после его открытия в сети начали появляться негативные отзывы от имени татарского народа.
Так, в народе Ермака не все признают исследователем, а считают завоевателем против коренного населения. Тюменская «Национально-культурная автономия сибирских татар» обратилась с протестом.
«Мы против установки памятника, потому что это унижает сибирских татар. У каждого народа есть свои герои, свои антигерои. Если для русских Ермак — это вольный казак, герой, то для сибирских татар он был грабителем, разбойником и убийцей», — заявила председатель организации Фаусия Марганова в беседе с ТАСС.
У историков единого мнения по поводу личности Ермака нет: директор Омского филиала института археологии и этнографии СО РАН, доктор исторических наук, профессор Николай Томилов уверяет, что имеющиеся данные говорят о нормальных отношениях Ермака с местным населением.
«Многие татары сразу перешли на его сторону, после его гибели он даже святым у них был. Все народы приняли присягу русскому государству. Это уже потом из него сделали образ врага», — пояснил ТАСС историк и отметил, что в районе Тары Ермак никогда не был и прямого отношения к городу не имеет.
У тарчан свое мнение по поводу памятника. Изданию «ОмскРегион» имам местной религиозной организации мусульман Радик Ахметов прокомментировал ситуацию со стороны религии и подчеркнул, что «мир находятся в тревожной ситуации, и разжигать межнациональную рознь — неразумно».
«Русские решили поставить памятник своему герою. Мы сегодня точно не знаем, какими были Кучум или Ермак при жизни, и на этих чувствах сегодня играть не нужно. И крайне неразумно кого-то ущемлять!», — сказал имам.
Другая жительница Тары — директор Тарского дома дружбы Елена Нальгиева — уверена, что памятник вполне может остаться в городе, и рядом с ним можно расположить стелы, посвященные другим историческим личностям, в том числе основателю Тары Андрею Елецкому и хану Кучуму, который тоже повлиял на развитие местности.
«Здесь можно проводить занятия — люди очень плохо знают свою историю. Мы сделали вывод: нужно проводить больше мероприятий и рассказывать тарчанам об их прошлом», — приводит «ОмскРегион» слова Елены Нальгиевой.