Татары, тарчане и историк отозвались о памятнике Ермаку

«Многие татары сразу перешли на его сторону, после его гибели он даже святым у них был. Все народы приняли присягу русскому государству. Это уже потом из него сделали образ врага», — пояснил ТАСС историк и отметил, что в районе Тары Ермак никогда не был и прямого отношения к городу не имеет.