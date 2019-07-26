На пешеходном переходе в Омске 16-летняя девушка попала под колеса маршрутки

ДТП случилось в четверг, 25 июля, около 14:35 часов, на нерегулируемом пешеходном переходе. Прибывшие на улицу Комарова полицейские выяснили, что 16-летняя девушка переходила дорогу в районе дома № 3, и в этот момент ее сбил 54-летний водитель микроавтобуса «ГАЗ А64R42». Несовершеннолетнюю омичку с травмами доставили в медучреждение, о ее состоянии в ведомстве не сообщают.