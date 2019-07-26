На пешеходном переходе в Омске 16-летняя девушка попала под колеса маршрутки

Posted 26 июля 2019, 02:51
Published 26 июля 2019, 02:51
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
ДТП случилось в четверг, 25 июля, около 14:35 часов, на нерегулируемом пешеходном переходе. Прибывшие на улицу Комарова полицейские выяснили, что 16-летняя девушка переходила дорогу в районе дома № 3, и в этот момент ее сбил 54-летний водитель микроавтобуса «ГАЗ А64R42». Несовершеннолетнюю омичку с травмами доставили в медучреждение, о ее состоянии в ведомстве не сообщают.
Машина следовала по маршруту № 500 «ДСК-2 — 21-я Амурская» по улице Комарова в направлении к бульвару Архитекторов. В момент аварии в салоне микроавтобуса находилось пять пассажиров. О полученных ими травмах в Госавтоинспекции не уточнили. Был ли водитель за рулем маршрутки абсолютно трезв также неизвестно. Проводится проверка.