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Posted 26 июля 2019, 02:51

Published 26 июля 2019, 02:51

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

На пешеходном переходе в Омске 16-летняя девушка попала под колеса маршрутки

На пешеходном переходе в Омске 16-летняя девушка попала под колеса маршрутки

26 июля 2019, 02:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На Левобережье в Омске на переходном переходе случилась авария, в которой пострадала несовершеннолетняя девочка. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе омской Госавтоинспекции.

ДТП случилось в четверг, 25 июля, около 14:35 часов, на нерегулируемом пешеходном переходе. Прибывшие на улицу Комарова полицейские выяснили, что 16-летняя девушка переходила дорогу в районе дома № 3, и в этот момент ее сбил 54-летний водитель микроавтобуса «ГАЗ А64R42». Несовершеннолетнюю омичку с травмами доставили в медучреждение, о ее состоянии в ведомстве не сообщают.

Машина следовала по маршруту № 500 «ДСК-2 — 21-я Амурская» по улице Комарова в направлении к бульвару Архитекторов. В момент аварии в салоне микроавтобуса находилось пять пассажиров. О полученных ими травмах в Госавтоинспекции не уточнили. Был ли водитель за рулем маршрутки абсолютно трезв также неизвестно. Проводится проверка.

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