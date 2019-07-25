В Симферополе экстренно сел пассажирский авиалайнер летевший в Санкт-Петербурга

Posted 25 июля 2019, 15:38
Published 25 июля 2019, 15:38
Modified 23 февраля 2022, 13:10
Updated 23 февраля 2022, 13:10
Самолет успел набрать высоту до того, как пилоты обнаружили технические неполадки. По некоторым данным, неисправными оказались шасси. Летчики приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Об этом информирует Newia.ru.
Приземление прошло в штатном режиме. Никто из находившихся на борту 136 пассажиров не пострадал. Людей пересадят на резервный рейс и доставят в Санкт-Петербург.
Причина поломки шасси выясняется.