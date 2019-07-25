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Posted 25 июля 2019, 15:38

Published 25 июля 2019, 15:38

Modified 23 февраля 2022, 13:10

Updated 23 февраля 2022, 13:10

В Симферополе экстренно сел пассажирский авиалайнер летевший в Санкт-Петербурга

25 июля 2019, 15:38
В четверг, 25 июля в аэропорту города Симферополь совершил экстренную посадку самолет Аэробус А320, принадлежащий авиаперевозчику Red Wings.

Самолет успел набрать высоту до того, как пилоты обнаружили технические неполадки. По некоторым данным, неисправными оказались шасси. Летчики приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Об этом информирует Newia.ru.

Приземление прошло в штатном режиме. Никто из находившихся на борту 136 пассажиров не пострадал. Людей пересадят на резервный рейс и доставят в Санкт-Петербург.

Причина поломки шасси выясняется.

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