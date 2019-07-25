«Сибирский строитель» задолжал мэрии Омска 159 тыс рублей за аренду парковки

Выслушав доводы сторон, Тюменский Арбитражный суд обязал компанию ООО «Сибирский строитель» выплатить администрации Омска 133.2 тыс рублей долга за период с 1 сентября 2016 года по 28 февраля 2018 года, а также 25.9 тыс рублей пени с 11 ноября 2016 года по 28 февраля 2018 года.