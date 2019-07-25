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Posted 25 июля 2019, 09:57

Published 25 июля 2019, 09:57

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

«Сибирский строитель» задолжал мэрии Омска 159 тыс рублей за аренду парковки

«Сибирский строитель» задолжал мэрии Омска 159 тыс рублей за аренду парковки

25 июля 2019, 09:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Департамент имущественных отношений администрации в Тюменском Арбитражном суде добился взыскания с компании «Сибирский строитель» почти 160 тыс рублей, которые компания задолжала за аренду парковки.

Компания некоторое время размещалась на коммерческой парковке у метромоста, в 36 метрах на восток от дома по адресу 3-я Енисейская, 26. При этом арендную плату владельцу участка — департаменту имущественных отношений — компания не платила.

Выслушав доводы сторон, Тюменский Арбитражный суд обязал компанию ООО «Сибирский строитель» выплатить администрации Омска 133.2 тыс рублей долга за период с 1 сентября 2016 года по 28 февраля 2018 года, а также 25.9 тыс рублей пени с 11 ноября 2016 года по 28 февраля 2018 года.

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