«Сибирский строитель» задолжал мэрии Омска 159 тыс рублей за аренду парковки

Posted 25 июля 2019, 09:57
Published 25 июля 2019, 09:57
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Компания некоторое время размещалась на коммерческой парковке у метромоста, в 36 метрах на восток от дома по адресу 3-я Енисейская, 26. При этом арендную плату владельцу участка — департаменту имущественных отношений — компания не платила.
Выслушав доводы сторон, Тюменский Арбитражный суд обязал компанию ООО «Сибирский строитель» выплатить администрации Омска 133.2 тыс рублей долга за период с 1 сентября 2016 года по 28 февраля 2018 года, а также 25.9 тыс рублей пени с 11 ноября 2016 года по 28 февраля 2018 года.