gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июля 2019, 13:48

Published 19 июля 2019, 13:48

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

За парковку на газонах и детских площадках омичей оштрафовали на 4 млн рублей

За парковку на газонах и детских площадках омичей оштрафовали на 4 млн рублей

19 июля 2019, 13:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Более четырех тысяч случаев нарушения правил парковки на придомовых территориях специалисты зарегистрировали в прошлом году. Об этом сегодня рассказали специалисты администрации и ГИБДД, сообщает «ОмскЗдесь».

Как уточняет издание, омичи стали реже парковаться в зеленых зонах и на детских площадках, однако количество штрафов все еще остается высоким.

«По итогам 2018 года в ходе рейдов было выявлено более четырех тысяч правонарушений. Виновные лица привлечены к ответственности. Из них только 50-60 случаев было оспорено», — такие данные представил замначальника управления, начальник отдела организации деятельности административных комиссий управления административной практики и муниципального контроля мэрии Омска Вадим Матвеев.

Основными отговорками омичей, по словам Матвеева, стали «все паркуются, и я паркуюсь», «торопился» «не знал». Однако такие аргументы не убеждают полицейских, и омичи в 2018 году получили более 4 млн рублей штрафов. За первый случай нарушителю грозит предупреждение, повторное нарушение грозит штрафом от 1 тыс рублей.

Отмечается, что от места парковки зависит и орган, который займется привлечением водителя к ответственности. За парковку на газонах, детских и спортивных площадках, согласно законодательству Омской области, оштрафовать может городская администрация — это является нарушением правил благоустройства. А если автомобилист припарковал машину на дороге или тротуаре, то привлекать к ответственности уполномочен сотрудник полиции.

Однако не все нарушения замечаются правоохранителями вовремя, но все, что попадает в соцсети, проверяется и фиксируется.

«Видя административное нарушение, сотрудник должен фиксировать правонарушение. В служебном автомобиле установлен видеорегистратор, и если факт нарушения попал на видео, то оно отрабатывается. Также в ежедневном режиме осуществляется мониторинг социальных сетей. Если имеется факт административного нарушения, то он также отрабатывается. При условии, что есть номер автомобиля и точное место расположения транспортного средства», — приводит издание слова заместителя начальника отдела ГИБДД УМВД России по Омску Ильи Трояна.

Самым «нарушаемым» местом специалисты назвали перекресток улиц Фрунзе и Тарская и Соборную площадь. Нарушений правил парковки, которыми занимается ГИБДД, а не администрация, в прошлом году насчитывалось около 10 тыс. Штраф за парковку на дороге или тротуаре - 1.5 тыс рублей.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика