За парковку на газонах и детских площадках омичей оштрафовали на 4 млн рублей

Posted 19 июля 2019, 13:48
Published 19 июля 2019, 13:48
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
Как уточняет издание, омичи стали реже парковаться в зеленых зонах и на детских площадках, однако количество штрафов все еще остается высоким.
«По итогам 2018 года в ходе рейдов было выявлено более четырех тысяч правонарушений. Виновные лица привлечены к ответственности. Из них только 50-60 случаев было оспорено», — такие данные представил замначальника управления, начальник отдела организации деятельности административных комиссий управления административной практики и муниципального контроля мэрии Омска Вадим Матвеев.
Основными отговорками омичей, по словам Матвеева, стали «все паркуются, и я паркуюсь», «торопился» «не знал». Однако такие аргументы не убеждают полицейских, и омичи в 2018 году получили более 4 млн рублей штрафов. За первый случай нарушителю грозит предупреждение, повторное нарушение грозит штрафом от 1 тыс рублей.
Отмечается, что от места парковки зависит и орган, который займется привлечением водителя к ответственности. За парковку на газонах, детских и спортивных площадках, согласно законодательству Омской области, оштрафовать может городская администрация — это является нарушением правил благоустройства. А если автомобилист припарковал машину на дороге или тротуаре, то привлекать к ответственности уполномочен сотрудник полиции.
Однако не все нарушения замечаются правоохранителями вовремя, но все, что попадает в соцсети, проверяется и фиксируется.
«Видя административное нарушение, сотрудник должен фиксировать правонарушение. В служебном автомобиле установлен видеорегистратор, и если факт нарушения попал на видео, то оно отрабатывается. Также в ежедневном режиме осуществляется мониторинг социальных сетей. Если имеется факт административного нарушения, то он также отрабатывается. При условии, что есть номер автомобиля и точное место расположения транспортного средства», — приводит издание слова заместителя начальника отдела ГИБДД УМВД России по Омску Ильи Трояна.
Самым «нарушаемым» местом специалисты назвали перекресток улиц Фрунзе и Тарская и Соборную площадь. Нарушений правил парковки, которыми занимается ГИБДД, а не администрация, в прошлом году насчитывалось около 10 тыс. Штраф за парковку на дороге или тротуаре - 1.5 тыс рублей.