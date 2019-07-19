За парковку на газонах и детских площадках омичей оштрафовали на 4 млн рублей

«Видя административное нарушение, сотрудник должен фиксировать правонарушение. В служебном автомобиле установлен видеорегистратор, и если факт нарушения попал на видео, то оно отрабатывается. Также в ежедневном режиме осуществляется мониторинг социальных сетей. Если имеется факт административного нарушения, то он также отрабатывается. При условии, что есть номер автомобиля и точное место расположения транспортного средства», — приводит издание слова заместителя начальника отдела ГИБДД УМВД России по Омску Ильи Трояна.