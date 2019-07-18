Омского замминистра заподозрили в коррупции из-за переписки в WhatsApp

Posted 18 июля 2019, 02:25
Published 18 июля 2019, 02:25
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
По информации издания, вскоре после переезда Александра Павловских в Омск, в Алапаевской больнице, которую он возглавлял, обнаружили переписку в WhatsApp о проведении госзакупок. Велась она с бывшей медсестрой и массажисткой больницы Оксаной Медведевой, которая незадолго до этого также переехала в Омск.
Переписку обнаружили в рабочем компьютере Медведевой. Оказалось, она занималась вопросами госзакупок, когда Павловских уже находился в Омске. В переписке Павловских просит Медведеву отслеживать компании, которые чаще всего выигрывают аукционы на поставку медицинского оборудования, при этом контракты не должны были быть меньше, чем на 500 тыс рублей. Он также просил Медведеву обращаться к конкретным компаниям с просьбой заявиться на торги и присылал ей публикации, где говорится о выявлении коррупции при поставках медоборудования.
«Мы действительно обнаружили на служебном компьютере госпожи Медведевой переписку с господином Павловских. Преимущественно делового содержания. В части, касающейся госзакупок, некоторые наши специалисты предположили наличие признаков вероятной коррупции, но это оценивать не нам», — рассказал ИА «ЕАН» главврач Алапаевской горбольницы Алексей Красилов.
По его словам, ноутбук был передан на экспертизу, которая зафиксировала факт переписки и ее содержание. Он отметил, что Медведева удалила всю переписку, но сделала она это уже после экспертизы.
Александр Павловских прокомментировать ситуацию изданию отказался, сославшись на то, что с прессой он общаться не уполномочен.
Павловских является заместителем министра здравоохранения Омской области. Ему прочат место нынешнего министра здравоохранения Дмитрия Вьюшкова, который, по информации местных СМИ, может переехать в Москву. Позже сам Вьюшков сообщил Городу55, что покидать пост не планирует. Между тем стало вакантно место первого замминистра.