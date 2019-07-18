Омского замминистра заподозрили в коррупции из-за переписки в WhatsApp

Переписку обнаружили в рабочем компьютере Медведевой. Оказалось, она занималась вопросами госзакупок, когда Павловских уже находился в Омске. В переписке Павловских просит Медведеву отслеживать компании, которые чаще всего выигрывают аукционы на поставку медицинского оборудования, при этом контракты не должны были быть меньше, чем на 500 тыс рублей. Он также просил Медведеву обращаться к конкретным компаниям с просьбой заявиться на торги и присылал ей публикации, где говорится о выявлении коррупции при поставках медоборудования.