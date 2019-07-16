Законность отключения Исилькуля от газа проверят суд и прокуратура

Posted 16 июля 2019, 12:56
Published 16 июля 2019, 12:56
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Как пояснили в ведомстве, администрация не раз обращалась к ООО «Исилькуль-Блокстрой», чтобы решить вопрос с эксплуатацией и обслуживанием газопровода, однако обращения ни к чему не привели, и теперь газопровод протяженностью 1.6 км, который подавал газ к 56 жилым домам в поселке Ноябрьский, перестанет работать.
«Администрация обратилась в областную и межрайонную прокуратуру с просьбой принять меры прокурорского реагирования в отношении ООО „Исилькуль-Блокстрой“. Кроме того, администрация Исилькульского городского поселения обратилась в Арбитражный суд с исковым заявлением об обязании ООО „Исилькуль-Блокстрой“ принять решение в отношении газопровода, расположенного в микрорайоне „Ноябрьский“, судебное заседание назначено на 5 августа 2019 года», — сообщили в администрации Исилькульского городского поселения.
От отключении Исилькуля от газоснабжения стало известно сегодня после обращения «Газпром межрегионгаза Омск». Решение приняли после того, как собственник распределительного газопровода — ООО «Исилькуль-Блострой» — в суде потребовал обязать компанию «Газпром межрегионгаз Омск» прекратить подачу газа, так как денег на содержание и обслуживание газопровода в «Блокстроя» нет. Газ отключат, в том числе, и добросовестным плательщикам.