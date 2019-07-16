Законность отключения Исилькуля от газа проверят суд и прокуратура

Как пояснили в ведомстве, администрация не раз обращалась к ООО «Исилькуль-Блокстрой», чтобы решить вопрос с эксплуатацией и обслуживанием газопровода, однако обращения ни к чему не привели, и теперь газопровод протяженностью 1.6 км, который подавал газ к 56 жилым домам в поселке Ноябрьский, перестанет работать.