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Posted 16 июля 2019, 12:56

Published 16 июля 2019, 12:56

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Законность отключения Исилькуля от газа проверят суд и прокуратура

Законность отключения Исилькуля от газа проверят суд и прокуратура

16 июля 2019, 12:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В администрации Исилькульского городского поселения отреагировали на новость об отключении микрорайона под районным центром от газа. По заявлению местных властей, законность решения проверит омская прокуратура.

Как пояснили в ведомстве, администрация не раз обращалась к ООО «Исилькуль-Блокстрой», чтобы решить вопрос с эксплуатацией и обслуживанием газопровода, однако обращения ни к чему не привели, и теперь газопровод протяженностью 1.6 км, который подавал газ к 56 жилым домам в поселке Ноябрьский, перестанет работать.

«Администрация обратилась в областную и межрайонную прокуратуру с просьбой принять меры прокурорского реагирования в отношении ООО „Исилькуль-Блокстрой“. Кроме того, администрация Исилькульского городского поселения обратилась в Арбитражный суд с исковым заявлением об обязании ООО „Исилькуль-Блокстрой“ принять решение в отношении газопровода, расположенного в микрорайоне „Ноябрьский“, судебное заседание назначено на 5 августа 2019 года», — сообщили в администрации Исилькульского городского поселения.

От отключении Исилькуля от газоснабжения стало известно сегодня после обращения «Газпром межрегионгаза Омск». Решение приняли после того, как собственник распределительного газопровода — ООО «Исилькуль-Блострой» — в суде потребовал обязать компанию «Газпром межрегионгаз Омск» прекратить подачу газа, так как денег на содержание и обслуживание газопровода в «Блокстроя» нет. Газ отключат, в том числе, и добросовестным плательщикам.

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