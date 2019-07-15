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Posted 15 июля 2019, 13:23

Published 15 июля 2019, 13:23

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

В Омской области 15-летний мотоциклист выехал на «встречку» и столкнулся с «ЗИЛом»

В Омской области 15-летний мотоциклист выехал на «встречку» и столкнулся с «ЗИЛом»

15 июля 2019, 13:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В пресс-службе омской Госавтоинспекции рассказали об аварии с участием несовершеннолетнего мотоциклиста, который выехал на встречную полосу и врезался в большегруз.

Сообщение об аварии в дежурную часть ОМВД России по Муромцевскому району поступило сегодня, 15 июля, около 16:20 часов. ДТП с участием мотоцикла и грузовика случилось в селе Гурово.

Ка пояснили в ведомстве, за рулем мотоцикла «ИЖ Юпитер» был 14-летний омич. В районе дома № 13 по улице Советская он выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом «ЗИЛ», за рулем которого находился 50-летний мужчина. У обоих водителей в ведомстве не обнаружили признаков опьянения.

С места аварии с травмами водителя мотоцикла госпитализировали. Сейчас в ведомстве проводят проверку.

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