В Омской области 15-летний мотоциклист выехал на «встречку» и столкнулся с «ЗИЛом»

Posted 15 июля 2019, 13:23
Published 15 июля 2019, 13:23
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Сообщение об аварии в дежурную часть ОМВД России по Муромцевскому району поступило сегодня, 15 июля, около 16:20 часов. ДТП с участием мотоцикла и грузовика случилось в селе Гурово.
Ка пояснили в ведомстве, за рулем мотоцикла «ИЖ Юпитер» был 14-летний омич. В районе дома № 13 по улице Советская он выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом «ЗИЛ», за рулем которого находился 50-летний мужчина. У обоих водителей в ведомстве не обнаружили признаков опьянения.
С места аварии с травмами водителя мотоцикла госпитализировали. Сейчас в ведомстве проводят проверку.