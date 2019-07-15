В Омской области 15-летний мотоциклист выехал на «встречку» и столкнулся с «ЗИЛом»

Ка пояснили в ведомстве, за рулем мотоцикла «ИЖ Юпитер» был 14-летний омич. В районе дома № 13 по улице Советская он выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом «ЗИЛ», за рулем которого находился 50-летний мужчина. У обоих водителей в ведомстве не обнаружили признаков опьянения.