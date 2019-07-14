Прибавка в омский бюджет, ФАС снижает мусорный тариф, конкурс на ТОК

На этой неделе ФАС России вызвала на ковер представителей РЭК Омской области. В Москве состоялось заседание комиссии по делу высокого мусорного тарифа в Омской области. Чем закончилась встреча, омский регулятор пояснять не стал, добавив, что должны прийти документы, где должна быть изложена процедура перерасчета мусорного тарифа для омичей. Тем временем в четверг РЭК объявила, что омичей ждет перерасчет платы за мусор с 1 апреля. Необходимость корректировки обнаружилась после проверки УК. Выяснилось, что они подали неверные данные о числе проживающих. РЭК начала применять скорректированный норматив с 29 апреля, но в итоге решила внести изменения в сроки действия своего приказа и установить дату его вступления в силу с даты начала реформы, то есть с 1 апреля.