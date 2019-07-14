Прибавка в омский бюджет, ФАС снижает мусорный тариф, конкурс на ТОК

Posted 14 июля 2019, 06:00
Published 14 июля 2019, 06:00
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
На этой неделе областной парламент завершил весеннюю сессию. На последнем заседании депутаты приняли третьи поправки в бюджет, дополнительно распределив 3.2 млрд рублей - на капремонт домов и социальные нужды. Также подвели черту под разговорами о компенсациях за семейное образование. Денег на это в бюджете выделено не будет. Как пояснил после заседания министр финансов Омской области Вадим Чеченко, федеральный Минфин не одобрил данную меру поддержки, поскольку наш регион дотационный и имеет высокую долговую нагрузку. Кроме того, депутаты нашли замену арестованному Сергею Калинину, избрав на должность председателя комитета по законодательству Заксобрания Владимира Седельникова.
Завершился конкурс на право установки в Омске 174 торгово-остановочных комплексов. В понедельник департамент городского хозяйства вскрыл пакеты с заявками участников и объявил двух претендентов: ООО «Торгово-остановочные комплексы» (ТОК) (принадлежит предпринимателям Виктору Шкуренко и Дмитрию Павлову) и ООО «Капитал-Строй» (учредитель Виталий Ольшанский). В пятницу объявили победителя. Им стала компания «Капитал-Строй». Второго участника - компанию «ТОК» - сняли с конкурса из-за отсутствия заявки на участие. Учредители «ТОК» заявили, что намерены обратиться в прокуратуру и региональный УФАС на организаторов конкурса. Ранее Городу55 в антимонопольном ведомстве рассказали, что идет проверка по четырем жалобам от омских предпринимателей об отмене конкурса.
Продолжились кадровые перестановки в региональном правительстве. Первым заместителем министра промышленности назначен Максим Сушков. А заместителем главы Минпрома стал Игорь Лукьянов. Еще одно назначение в Омском госуниверситете. Временно исполняющим обязанности ректора ОмГУ утвержден Роман Смелик. Напомним, 19 июня в Омске прошли выборы нового ректора ОмГУ, но ни один из кандидатов не набрал нужного для победы количества голосов.
На этой неделе ФАС России вызвала на ковер представителей РЭК Омской области. В Москве состоялось заседание комиссии по делу высокого мусорного тарифа в Омской области. Чем закончилась встреча, омский регулятор пояснять не стал, добавив, что должны прийти документы, где должна быть изложена процедура перерасчета мусорного тарифа для омичей. Тем временем в четверг РЭК объявила, что омичей ждет перерасчет платы за мусор с 1 апреля. Необходимость корректировки обнаружилась после проверки УК. Выяснилось, что они подали неверные данные о числе проживающих. РЭК начала применять скорректированный норматив с 29 апреля, но в итоге решила внести изменения в сроки действия своего приказа и установить дату его вступления в силу с даты начала реформы, то есть с 1 апреля.
Регоператору «Магнит» суд вынес предупреждение за отсутствие лицензии на обработку ТКО. Арбитраж рассмотрел заявление Росприроднадзора и признал регоператора виновным в совершении административного правонарушения. А прокуратура на этой неделе решила проверить наличие конфликта интересов руководства ООО «Магнит» и ЗАО «Экос». Напомним, 1 июля 2019 года экс-руководитель «Экос» (главный перевозчик омского регоператора ) Александр Чернов стал исполнительным директором «Магнита». Кадровые рокировки в мусорной сфере продолжились на текущей неделе. С 10 июля ООО «Стандарт рециклинг груп», управляющая компания регоператора «Магнит», сменила собственника. Теперь ею владеет бизнесмен из ХМАО Андрей Шершнев.
Из дел уголовных на этой неделе запомнилось продление еще на три месяца срока ареста бывшему омскому депутату Сергею Калинину, возбуждение Следственным комитетом РФ еще одного уголовного дела в отношении директора Центра реабилитации «Рассвет» Нателы Полежаевой, а также задержание по подозрению в умышленном убийстве омского «Мимино» Вадима Остапова.
А еще на этой неделе мы встретились с консулом Республики Казахстан в Омске Конысбек Жусупбековым. Поговорили об очередях в консульстве, визите Путина, Токаева и Назарбаева. Узнали, что омское Минприроды собрало достаточную доказательную базу на виновника едкого запаха в Омске в течение последних пяти дней. Все материалы переданы в Росприроднадзор для принятия процессуальных действий. Побывали на котловане, где в апреле утонули дети, и увидели, что там снова купается весь район.