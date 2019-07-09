gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 июля 2019, 12:52

Published 9 июля 2019, 12:52

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

В минприроды Омской области назвали нормой очередную порцию выбросов

В минприроды Омской области назвали нормой очередную порцию выбросов

9 июля 2019, 12:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Министерстве природы Омской области ответили на жалобы горожан на участившиеся случаи загрязнения воздуха. Оказалось, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышает допустимую.

Омичи практически ежедневно жалуются на едкий неприятный запах газа, который чувствуется в разных районах города. От выбросов у горожан появляются головные боли и тошнота, а также участились случаи вызова скорой помощи. Однако специалисты не считают очередной неприятный запах опасным для здоровья: предельно допустимая концентрация веществ в воздухе не превышена.

«Передвижная эколаборатория выезжала на замеры. Замеры проводились на ул. Толмачева, 73 и Химиков, 34/1. Результаты замеров показали повышенные по сравнению с общегородским фоном концентрации суммарных углеводородов, диоксида серы и аммиака. Однако превышения ПДК не зафиксировано. Превышений на стационарных постах не зафиксировано», — сообщили в региональном министерстве природы.

В ведомстве напомнили, что причиной неприятного запаха были выбросы компании «Астра». По итогам мониторинга 6 июля, вблизи предприятия выявили превышение предельно-допустимых концентраций метилмеркаптана, этилбензола и других опасных веществ. При этом контролировать деятельность предприятия и производить замеры на его территории минприроды не может: завод не заключил с правительством региона экологическое соглашение.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика