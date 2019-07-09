В минприроды Омской области назвали нормой очередную порцию выбросов

В ведомстве напомнили, что причиной неприятного запаха были выбросы компании «Астра». По итогам мониторинга 6 июля, вблизи предприятия выявили превышение предельно-допустимых концентраций метилмеркаптана, этилбензола и других опасных веществ. При этом контролировать деятельность предприятия и производить замеры на его территории минприроды не может: завод не заключил с правительством региона экологическое соглашение.