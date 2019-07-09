В минприроды Омской области назвали нормой очередную порцию выбросов

Posted 9 июля 2019, 12:52
Published 9 июля 2019, 12:52
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Омичи практически ежедневно жалуются на едкий неприятный запах газа, который чувствуется в разных районах города. От выбросов у горожан появляются головные боли и тошнота, а также участились случаи вызова скорой помощи. Однако специалисты не считают очередной неприятный запах опасным для здоровья: предельно допустимая концентрация веществ в воздухе не превышена.
«Передвижная эколаборатория выезжала на замеры. Замеры проводились на ул. Толмачева, 73 и Химиков, 34/1. Результаты замеров показали повышенные по сравнению с общегородским фоном концентрации суммарных углеводородов, диоксида серы и аммиака. Однако превышения ПДК не зафиксировано. Превышений на стационарных постах не зафиксировано», — сообщили в региональном министерстве природы.
В ведомстве напомнили, что причиной неприятного запаха были выбросы компании «Астра». По итогам мониторинга 6 июля, вблизи предприятия выявили превышение предельно-допустимых концентраций метилмеркаптана, этилбензола и других опасных веществ. При этом контролировать деятельность предприятия и производить замеры на его территории минприроды не может: завод не заключил с правительством региона экологическое соглашение.