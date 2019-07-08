«Лебеди из шин уходят в прошлое»: в мэрии рассказали, чем омичи украшают дворы

Донник отметила, что конкурс проводится с 2003 года, и с тех пор у омичей поменялось представление о красивых придомовых территориях. Раньше, по ее словам, главными украшениями дворов были композиции из пластиковых бутылок, старых покрышек и алюминиевой посуды, сейчас в ход идут природные материалы.