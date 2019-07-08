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Posted 8 июля 2019, 13:15

Published 8 июля 2019, 13:15

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

«Лебеди из шин уходят в прошлое»: в мэрии рассказали, чем омичи украшают дворы

«Лебеди из шин уходят в прошлое»: в мэрии рассказали, чем омичи украшают дворы

8 июля 2019, 13:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Специалисты департамента общественных отношений и социальной политики администрации Омска объявили о начале городского конкурса «Омские улицы», где выбирается самый красивый и ухоженный двор. Как поясняет портал Om1.ru, уже начали поступать первые заявки.

Поучаствовать в конкурсе могут как старшие по дому, так и просто активные омичи. Заявки подать можно до конца июля, сообщает портал. Подарком за лучшие дворы станут 360 тыс рублей — их распределят между победителями в шести номинациях, в список которых входят:

  • Лучшая клумба во дворе многоквартирного дома;
  • Лучший палисадник дома индивидуальной жилой застройки;
  • Лучшая детская дворовая площадка;
  • Лучший двор многоквартирного дома;
  • Лучший палисадник во дворе многоквартирного дома;
  • Лучшая улица индивидуальной жилой застройки.

Заявки, по словам Донник, уже поступают и обрабатываются, вскоре заявленные объекты изучит комиссия.

«Традиционно их больше 300 — это обычные жители, старшие по домам или просто активные жильцы», — пояснила замдиректора профильного департамента и отметила, что зачастую заявки на конкурс подают жители соседствующих домов: омичи мотивируют друг друга жить в ухоженных дворах.

Донник отметила, что конкурс проводится с 2003 года, и с тех пор у омичей поменялось представление о красивых придомовых территориях. Раньше, по ее словам, главными украшениями дворов были композиции из пластиковых бутылок, старых покрышек и алюминиевой посуды, сейчас в ход идут природные материалы.

«Лебеди из шин, композиции из бутылок — это уходит в прошлое. Сегодня участники выбирают камень, дерево, крашеную щепу, цветы, спилы дерева», – приводит издание слова Ольги Донник.

К концу июля комиссия подведет итоги первого этапа конкурса, а победителей по итогам второго выберут в августе. Самым творческим омичам на торжественном мероприятии вручат денежные призы, которые они должны потратить на дальнейшее благоустройство двора своего дома.

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