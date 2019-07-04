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Posted 4 июля 2019, 13:47

Published 4 июля 2019, 13:47

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

В Омске нет перспектив: выпускники-стобалльники рассказали о планах на будущее

В Омске нет перспектив: выпускники-стобалльники рассказали о планах на будущее

4 июля 2019, 13:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Специалисты рассказали о результатах ЕГЭ в 2019 году, о том, сколько выпускников сдали экзамен на максимальный балл, а сами стобалльники поделились планами на будущее и рассказали, почему не хотят оставаться в Омске.

В этом году, по словам замначальника отдела общего образования депобразования администрации города Анна Величенко, на максимальное количество баллов ЕГЭ сдали 34 школьника из Омска, еще 17 — из муниципальных районов. В прошлом году такой результат показали 36 омичей, однако общее количество стобалльников в регионе увеличилось до 51, уточняет «ОмскЗдесь».

Специалист отмечает, что чаще других предметов выпускникам удавалось получить высший балл по русскому языку (14 человек), химии (8 человек), а также по математике, истории и географии. Однако результаты пока не окончательные: еще не подведены итоги экзаменов, сданные в резервные дни.

В этот же день своими планами на будущее поделились сами школьники, которые показали лучший результат по математике, физике и истории. Как сообщает «ОмскИнформ», выпускники не намерены оставаться в родном городе из-за отсутствия перспектив.

Единственная одиннадцатиклассница, которая в этом году сдала ЕГЭ по истории на 100 баллов, рассказала, что в сентябре планирует начать обучение в одном из вузов Санкт-Петербурга: «Петербург — город молодежи, студентов, там больше перспектив, чтобы налаживать международные связи, путешествовать по миру», — поделилась девушка.

100-балльница по математике решила поступить в столичный вуз на математический факультет. По словам девушки, в Москве у нее есть сестра, которая также училась в Москве. После окончания университета возвращаться в родной город она тоже пока не собирается.

Выпускник, набравший максимальный балл по физике, тоже планирует учиться в одном из самых престижных вузов страны: он подает документы «в физтех в Бауманку, МФТИ, в СПбГУ». При этом он подчеркнул, что из родного города тяжело уезжать из-за родителей и друзей, но то, что может дать выпускникам Москва, в Омске не найти.

Говоря о том, как выпускники готовились к ЕГЭ, никто не сказал о том, что приходилось сутками сидеть над учебниками. Материал есть в свободном доступе в интернете, поэтому сложности в подготовке не было.

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