В Омске нет перспектив: выпускники-стобалльники рассказали о планах на будущее

Выпускник, набравший максимальный балл по физике, тоже планирует учиться в одном из самых престижных вузов страны: он подает документы «в физтех в Бауманку, МФТИ, в СПбГУ». При этом он подчеркнул, что из родного города тяжело уезжать из-за родителей и друзей, но то, что может дать выпускникам Москва, в Омске не найти.