Сбербанк погасил третий выпуск инвестиционных облигаций для корпоративных клиентов

Доходность данного выпуска ИОС составила 2,25% (9% годовых). ИОС для юридических лиц выпущена с условным купоном, зависящим от значения ключевой ставки Центрального банка РФ (процентной ставки по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора). Для получения условного купона инвесторами ключевая ставка ЦБ РФ на дату оценки (18 июня 2019 года) должна была составить меньше 7,85% или быть равной этому значению.