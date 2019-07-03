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Posted 3 июля 2019, 03:50

Published 3 июля 2019, 03:50

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

На Левом берегу в Омске школьник на велосипеде попал под колеса Toyota Mark

На Левом берегу в Омске школьник на велосипеде попал под колеса Toyota Mark

3 июля 2019, 03:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне, 2 июля, около девяти часов вечера в Омске произошло дорожно-транспортное происшествие — на улице Дианова под колеса автомобиля марки Toyota Mark-2 попал 13-летний мальчик, пересекавший дорогу на велосипеде, сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области.

Наезд на ребенка был совершен 27-летним молодым человеком в районе дома № 16/2, когда мальчик переезжал проезжую часть справа налево по ходу движения машины. Прибывшая на место бригада врачей скорой медицинской помощи госпитализировала подростка в больницу. Проверка по факту ДТП продолжается.

Напомним, с приходом теплого сезона участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов преимущественно в возрасте до 18 лет. Буквально сутками ранее на трассе под Омском был сбит десятилетний мальчик, который также выехал на дорогу.

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