На Левом берегу в Омске школьник на велосипеде попал под колеса Toyota Mark

Напомним, с приходом теплого сезона участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов преимущественно в возрасте до 18 лет. Буквально сутками ранее на трассе под Омском был сбит десятилетний мальчик, который также выехал на дорогу.