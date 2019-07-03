На Левом берегу в Омске школьник на велосипеде попал под колеса Toyota Mark

Posted 3 июля 2019, 03:50
Published 3 июля 2019, 03:50
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Наезд на ребенка был совершен 27-летним молодым человеком в районе дома № 16/2, когда мальчик переезжал проезжую часть справа налево по ходу движения машины. Прибывшая на место бригада врачей скорой медицинской помощи госпитализировала подростка в больницу. Проверка по факту ДТП продолжается.
Напомним, с приходом теплого сезона участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов преимущественно в возрасте до 18 лет. Буквально сутками ранее на трассе под Омском был сбит десятилетний мальчик, который также выехал на дорогу.