Еще одна районная администрация Омской области может лишиться нового автомобиля

Posted 3 июля 2019, 06:06
Published 3 июля 2019, 06:06
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Специалисты ведомства установили, что в сентябре 2018 года местное самоуправление опубликовало извещение о проведении электронного аукциона на портале Единой информационной системы в сфере закупок. Однако описание объекта исключало возможность конкуренции со стороны представителей автомобильного рынка.
Дело в том, что под технические характеристики машины подходил лишь автомобиль одной марки и модели — Lada Vesta, а значит, что контракт мог исполнить лишь один диллер — ООО «Азия Авто Усть-Каменогорск». В итоге компания поставила автомобиль районной администрации за 851 тыс рублей.
За ограничение конкуренции УФАС России по Омской области вынесло постановление, на основании которого директор указанного выше учреждения привлечен к административной ответственности в виде штрафа, размер которого составляет 1 % от начальной цены контракта.
Кроме того прокуратура обратилась в арбитражный суд с требованием признать муниципальный контракт недействительным, а значит, району придется вернуть купленный автомобиль в салон.