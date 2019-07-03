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Posted 3 июля 2019, 06:06

Published 3 июля 2019, 06:06

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Еще одна районная администрация Омской области может лишиться нового автомобиля

Еще одна районная администрация Омской области может лишиться нового автомобиля

3 июля 2019, 06:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Прокуратура Таврического района нашла нарушения законодательства в организации закупки автомобиля для нужд МУ «Хозяйственное управление Администрации Таврического муниципального района Омской области», сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Специалисты ведомства установили, что в сентябре 2018 года местное самоуправление опубликовало извещение о проведении электронного аукциона на портале Единой информационной системы в сфере закупок. Однако описание объекта исключало возможность конкуренции со стороны представителей автомобильного рынка.

Дело в том, что под технические характеристики машины подходил лишь автомобиль одной марки и модели — Lada Vesta, а значит, что контракт мог исполнить лишь один диллер — ООО «Азия Авто Усть-Каменогорск». В итоге компания поставила автомобиль районной администрации за 851 тыс рублей.

За ограничение конкуренции УФАС России по Омской области вынесло постановление, на основании которого директор указанного выше учреждения привлечен к административной ответственности в виде штрафа, размер которого составляет 1 % от начальной цены контракта.

Кроме того прокуратура обратилась в арбитражный суд с требованием признать муниципальный контракт недействительным, а значит, району придется вернуть купленный автомобиль в салон.

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