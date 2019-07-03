Еще одна районная администрация Омской области может лишиться нового автомобиля

Дело в том, что под технические характеристики машины подходил лишь автомобиль одной марки и модели — Lada Vesta, а значит, что контракт мог исполнить лишь один диллер — ООО «Азия Авто Усть-Каменогорск». В итоге компания поставила автомобиль районной администрации за 851 тыс рублей.