gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июля 2019, 11:29

Published 1 июля 2019, 11:29

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

В Омске с 1 июля увеличились выплаты на третьего ребенка и на ребенка-инвалида

В Омске с 1 июля увеличились выплаты на третьего ребенка и на ребенка-инвалида

1 июля 2019, 11:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
С 1 июня 2019 года в Омской области увеличилось ежемесячное пособие на третьего ребенка, а также поднялась соцвыплата по уходу за детьми-инвалидами, сообщили в пресс-службе облправительства.

С сегодняшнего дня многодетные семьи, где третий и более ребенок появился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2024 года, будут получать ежемесячное пособие в размере 9875 рублей. Ранее мера соцподдержки составляла 9085 рублей.

Получать ежемесячную выплату могут семьи, в которых доход на каждого члена семьи, включая детей, меньше 26.5 тыс рублей. Пособие выплачивается после того, как ребенку исполнится 3 года. Деньги на выплаты выделены из федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта «Демография». По информации правительства, в настоящее время такие пособия получают более 5.2 тыс жителей области.

В министерстве труда и соцразвития Омской области пояснили, что для оформления меры финансовой поддержки необходимо обратиться в МФЦ по месту жительства семьи и предоставить необходимые документы.

Также с сегодняшнего дня увеличивается размер выплаты по уходу за ребенком-инвалидом. Теперь родитель, опекун или усыновитель ребенка-инвалида или инвалида с детства 1-й группы будет получать 11 500 рублей с учетом районного коэффициента. Это почти вдвое больше, чем было до 1 июля: ранее семьи детей-инвалидов получали 6325 рублей.

Расходы ПФР в связи с повышением выплат поднимутся на 32 млн рублей в месяц и уже в июле составят 72 млн рублей. Сейчас такую выплату получают около 6.2 тыс человек. В правительстве отмечают, что, в отличие от пособия на третьего и более ребенка, эта выплата будет увеличена автоматически.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика