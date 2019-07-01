В Омске с 1 июля увеличились выплаты на третьего ребенка и на ребенка-инвалида

Расходы ПФР в связи с повышением выплат поднимутся на 32 млн рублей в месяц и уже в июле составят 72 млн рублей. Сейчас такую выплату получают около 6.2 тыс человек. В правительстве отмечают, что, в отличие от пособия на третьего и более ребенка, эта выплата будет увеличена автоматически.