В Омске с 1 июля увеличились выплаты на третьего ребенка и на ребенка-инвалида

Posted 1 июля 2019, 11:29
Published 1 июля 2019, 11:29
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
С сегодняшнего дня многодетные семьи, где третий и более ребенок появился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2024 года, будут получать ежемесячное пособие в размере 9875 рублей. Ранее мера соцподдержки составляла 9085 рублей.
Получать ежемесячную выплату могут семьи, в которых доход на каждого члена семьи, включая детей, меньше 26.5 тыс рублей. Пособие выплачивается после того, как ребенку исполнится 3 года. Деньги на выплаты выделены из федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта «Демография». По информации правительства, в настоящее время такие пособия получают более 5.2 тыс жителей области.
В министерстве труда и соцразвития Омской области пояснили, что для оформления меры финансовой поддержки необходимо обратиться в МФЦ по месту жительства семьи и предоставить необходимые документы.
Также с сегодняшнего дня увеличивается размер выплаты по уходу за ребенком-инвалидом. Теперь родитель, опекун или усыновитель ребенка-инвалида или инвалида с детства 1-й группы будет получать 11 500 рублей с учетом районного коэффициента. Это почти вдвое больше, чем было до 1 июля: ранее семьи детей-инвалидов получали 6325 рублей.
Расходы ПФР в связи с повышением выплат поднимутся на 32 млн рублей в месяц и уже в июле составят 72 млн рублей. Сейчас такую выплату получают около 6.2 тыс человек. В правительстве отмечают, что, в отличие от пособия на третьего и более ребенка, эта выплата будет увеличена автоматически.