Омич вышел из колонии и изнасиловал пожилую родственницу

Согласно материалам дела, омич несколько дней назад вышел из колонии. Ночью 28 июня он проник в дом своей пожилой родственницы и изнасиловал пенсионерку. Полиция задержала подозреваемого. Теперь следствие намерено ходатайствовать о помещении омича в СИЗО на время расследования уголовного дела.