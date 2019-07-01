Омич вышел из колонии и изнасиловал пожилую родственницу

Posted 1 июля 2019, 06:25
Published 1 июля 2019, 06:25
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Согласно материалам дела, омич несколько дней назад вышел из колонии. Ночью 28 июня он проник в дом своей пожилой родственницы и изнасиловал пенсионерку. Полиция задержала подозреваемого. Теперь следствие намерено ходатайствовать о помещении омича в СИЗО на время расследования уголовного дела.
За изнасилование пенсионерки мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.