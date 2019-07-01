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Posted 1 июля 2019, 06:25

Published 1 июля 2019, 06:25

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Омич вышел из колонии и изнасиловал пожилую родственницу

Омич вышел из колонии и изнасиловал пожилую родственницу

1 июля 2019, 06:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Кормиловском районе Омской области в изнасиловании 61-летней пенсионерки подозревается ее 28-летний родственник. В отношении омича возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области.

Согласно материалам дела, омич несколько дней назад вышел из колонии. Ночью 28 июня он проник в дом своей пожилой родственницы и изнасиловал пенсионерку. Полиция задержала подозреваемого. Теперь следствие намерено ходатайствовать о помещении омича в СИЗО на время расследования уголовного дела.

За изнасилование пенсионерки мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

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