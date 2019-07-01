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Posted 1 июля 2019, 07:25

Published 1 июля 2019, 07:25

Modified 23 февраля 2022, 12:37

Updated 23 февраля 2022, 12:37

Магазины обязали выделять на витринах качественные молочные продукты

Магазины обязали выделять на витринах качественные молочные продукты

1 июля 2019, 07:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В России с сегодняшнего дня, 1 июля, натуральные молочные продукты без наличия в составе заменителей молочного жира будут визуально выделять на магазинных витринах, сообщают «Новые известия».

Выполнение новых правил реализации молочной продукции, вступивших в силу с сегодняшнего дня, проверит Роскачество. Специалисты проведут рейд и проверят витрины магазинов на соответствие требованиям новой раскладки.

Постановление Кабинета министров о визуальном выделении натуральной молочной продукции информационной надписью «Продукты без заменителей молочного жира» было принято в конце января 2018 года.

По подсчетам специалистов, каждый пятый молочный продукт в России является фальсификатом. Общий объем производства в стране составляет около 5.5 млн тонн переработанного питьевого молока, 3 млн тонн кисломолочных продуктов и 400 тыс тонн мороженого.

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