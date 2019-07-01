Магазины обязали выделять на витринах качественные молочные продукты

По подсчетам специалистов, каждый пятый молочный продукт в России является фальсификатом. Общий объем производства в стране составляет около 5.5 млн тонн переработанного питьевого молока, 3 млн тонн кисломолочных продуктов и 400 тыс тонн мороженого.