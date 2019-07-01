Магазины обязали выделять на витринах качественные молочные продукты

Posted 1 июля 2019, 07:25
Published 1 июля 2019, 07:25
Modified 23 февраля 2022, 12:37
Updated 23 февраля 2022, 12:37
Выполнение новых правил реализации молочной продукции, вступивших в силу с сегодняшнего дня, проверит Роскачество. Специалисты проведут рейд и проверят витрины магазинов на соответствие требованиям новой раскладки.
Постановление Кабинета министров о визуальном выделении натуральной молочной продукции информационной надписью «Продукты без заменителей молочного жира» было принято в конце января 2018 года.
По подсчетам специалистов, каждый пятый молочный продукт в России является фальсификатом. Общий объем производства в стране составляет около 5.5 млн тонн переработанного питьевого молока, 3 млн тонн кисломолочных продуктов и 400 тыс тонн мороженого.