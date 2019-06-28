За четыре упаковки кофе, украденных из магазина, омичу грозит четыре года тюрьмы

Posted 28 июня 2019, 12:24
Published 28 июня 2019, 12:24
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
В день случившегося младший лейтенант полиции Юрий Пуц отправился с женой и сыном за покупками в магазин по улице Химиков, где и увидел, что неизвестный пронес мимо кассы неоплаченные товары, а сотрудники магазина пытались его остановить.
Несмотря на крики кассиров, вор выбежал из магазина и попытался спрятаться во дворах, однако младший лейтенант его нагнал и остановил. Во время погони в магазине также вызвали полицию, и мужчина передал задержанного своим коллегам из отдела полиции № 7. Отмечается, что у младшего лейтенанта полиции в день случившегося был выходной.
Выяснилось, что 26-летний задержанный пронес мимо кассы четыре упаковки кофе. Ранее, по данным ведомства, он был судим, и теперь на него вновь завели уголовное дело по статье «Грабеж». За четыре упаковки кофе мужчине грозит тюрьма сроком до четырех лет.