За четыре упаковки кофе, украденных из магазина, омичу грозит четыре года тюрьмы

Несмотря на крики кассиров, вор выбежал из магазина и попытался спрятаться во дворах, однако младший лейтенант его нагнал и остановил. Во время погони в магазине также вызвали полицию, и мужчина передал задержанного своим коллегам из отдела полиции № 7. Отмечается, что у младшего лейтенанта полиции в день случившегося был выходной.