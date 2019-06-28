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Posted 28 июня 2019, 12:24

Published 28 июня 2019, 12:24

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

За четыре упаковки кофе, украденных из магазина, омичу грозит четыре года тюрьмы

За четыре упаковки кофе, украденных из магазина, омичу грозит четыре года тюрьмы

28 июня 2019, 12:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Советском округе 26-летний омич попытался ограбить продуктовый магазин и вынес четыре пачки кофе. Однако скрыться ему не удалось: в момент преступления в магазине оказался сотрудник полиции, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

В день случившегося младший лейтенант полиции Юрий Пуц отправился с женой и сыном за покупками в магазин по улице Химиков, где и увидел, что неизвестный пронес мимо кассы неоплаченные товары, а сотрудники магазина пытались его остановить.

Несмотря на крики кассиров, вор выбежал из магазина и попытался спрятаться во дворах, однако младший лейтенант его нагнал и остановил. Во время погони в магазине также вызвали полицию, и мужчина передал задержанного своим коллегам из отдела полиции № 7. Отмечается, что у младшего лейтенанта полиции в день случившегося был выходной.

Выяснилось, что 26-летний задержанный пронес мимо кассы четыре упаковки кофе. Ранее, по данным ведомства, он был судим, и теперь на него вновь завели уголовное дело по статье «Грабеж». За четыре упаковки кофе мужчине грозит тюрьма сроком до четырех лет.

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