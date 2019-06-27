На фасадах омских домов вместо сайдинга появится «шуба»

Теперь дома будут покрывать «шубой»: это разновидность «мокрого фасада», которая представляет собой декоративную штукатурку с шероховатой поверхностью. Покрытие не только эстетически приятнее, но и более функционально. Перед нанесением «шубы» поверхность очищают от старого, сыплющегося покрытия, после чего наносят грунтовку и укладывают штукатурку. В случае с сайдингом старое покрытие остается на месте, а также для установки конструкции в стенах необходимо проделывать несколько отверстий.