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Posted 27 июня 2019, 10:22

Published 27 июня 2019, 10:22

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

На фасадах омских домов вместо сайдинга появится «шуба»

На фасадах омских домов вместо сайдинга появится «шуба»

27 июня 2019, 10:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Региональном фонде капремонта решили отказаться от сайдинга из-за его недолговечности. Вместо этого фасады домов будут ремонтировать по технологии под названием «шуба», рассказали в пресс-службе правительства Омской области.

Ремонт фасадов с начала исполнения региональной программы капремонта произведен на 177 объектах. Работы везде выполнялись с применением сайдинга и по технологии «мокрый фасад», однако теперь от такой технологии решили отказаться. Сайдинг, по мнению руководства Регионального фонда капремонта и федеральных экспертов, спустя некоторое время начал терять первоначальный вид и характеристики.

Теперь дома будут покрывать «шубой»: это разновидность «мокрого фасада», которая представляет собой декоративную штукатурку с шероховатой поверхностью. Покрытие не только эстетически приятнее, но и более функционально. Перед нанесением «шубы» поверхность очищают от старого, сыплющегося покрытия, после чего наносят грунтовку и укладывают штукатурку. В случае с сайдингом старое покрытие остается на месте, а также для установки конструкции в стенах необходимо проделывать несколько отверстий.

В облправительстве подчеркивают: с таким покрытием толщиной 4050 мм дома защищены от осадков и выветривания, материал влагостойкий, а срок его эксплуатации достигает 30 лет. Покрытие также устойчиво к механическим повреждениям, но в случае трещин в несущих конструкциях «шуба» даст об этом знать, и повреждения можно будет сразу же оценить.

Работы по такой технологии уже идут на домах № 60а и 60б по улице Гусарова, № 22 по проспекту Карла Маркса и № 12 по улице Орджоникидзе.

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