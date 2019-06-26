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Posted 26 июня 2019, 09:44

Published 26 июня 2019, 09:44

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Центробанк отреагировал на выселение кредиторов с теплых остановок в Омске

Центробанк отреагировал на выселение кредиторов с теплых остановок в Омске

26 июня 2019, 09:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В новых теплых остановочных пунктах не предусмотрены места для микрофинансовых организаций — такое заявление сделали в управлении делами администрации Омска. Однако, по данным омского отделения Сибирского ГУ Банка России, сильно МФО от этого не пострадают.

Как рассказали Городу55 в отделении Банка России, микрозаймы горожане могут получить не только в киосках на остановках, которых, по данным ведомства, сейчас около 120 по всему городу. Для этих целей также существуют терминалы и онлайн-каналы, притом последние становятся для МФО основными.

«Сегодня в нестационарных торговых объектах расположено примерно 40% офисов МФО. В торгово-остановочных павильонах на территории города таких офисов еще меньше. Изменение условий работы МФО в этих объектах не окажет значительного влияния на региональный рынок микрофинансирования, поскольку спрос на эти услуги постоянный, а у компаний есть возможность вести свою финансовую деятельность в других местах и через иные форматы продаж», — пояснила Городу55 управляющая отделением по Омской области Сибирского ГУ Банка России Анастасия Костромина.

По информации Банка России, в регионе на данный момент зарегистрировано 17 местных МФО, однако кроме них в Омской области услуги оказывают свыше десяти микрофинансовых организаций из других регионов. При этом отмечается, что в Омской области по итогам 2018 года их количество сократилось на 23%. Такая тенденция наблюдается повсеместно: в среднем по России количество МФО уменьшилось на 12%. Причиной тому стал вывод с рынка недобросовестных компаний: «чем меньше ненадежных компаний, тем больше защищены клиенты», подчеркнули в Банке России.

Напомним, теплые остановки общественного транспорта в Омске появятся накануне российско-казахстанского форума с участием глав государств. Предполагается, что ночью остановки будут закрываться, а следить за их содержанием будут обязаны арендаторы помещений. Но арендаторами могут стать не все — в частности, на новых остановках расположатся киоски общепита, а для микрофинансовых организаций мест не предусмотрено.

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