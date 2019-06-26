Центробанк отреагировал на выселение кредиторов с теплых остановок в Омске

По информации Банка России, в регионе на данный момент зарегистрировано 17 местных МФО, однако кроме них в Омской области услуги оказывают свыше десяти микрофинансовых организаций из других регионов. При этом отмечается, что в Омской области по итогам 2018 года их количество сократилось на 23%. Такая тенденция наблюдается повсеместно: в среднем по России количество МФО уменьшилось на 12%. Причиной тому стал вывод с рынка недобросовестных компаний: «чем меньше ненадежных компаний, тем больше защищены клиенты», подчеркнули в Банке России.