Омская налоговая благодаря СМИ и горожанам нашла 54 нелегальных предпринимателя

Posted 24 июня 2019, 08:25
Published 24 июня 2019, 08:25
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
Все 54 бизнесмена, по данным налоговой, были привлечены к суду. Отмечается, что количество нелегальных предпринимателей увеличилось на 3,4% в сравнении с январем — апрелем 2018 года.
Половина из привлеченных предпринимателей занималась торговлей различными товарами. После обращения ведомства в суд свою деятельность также легализовала половина из числа нарушителей. Этот показатель выше данных за аналогичный период прошлого года на 3,8%.
Как пояснили в УФНС России по Омской области, выйти на нарушителей помогли сообщения граждан, надзорных органов, органов самоуправления, а также данные в социальных сетях и информация в местных СМИ.