Омская налоговая благодаря СМИ и горожанам нашла 54 нелегальных предпринимателя

За первые четыре месяца 2019 года налоговые органы по наводкам местных жителей, а также по информации из соцсетей и СМИ обнаружили 54 омских предпринимателя, которые незаконно вели бизнес. Об этом сообщили в пресс-службе Управления федеральной налоговой службы.

Все 54 бизнесмена, по данным налоговой, были привлечены к суду. Отмечается, что количество нелегальных предпринимателей увеличилось на 3,4% в сравнении с январем — апрелем 2018 года. Половина из привлеченных предпринимателей занималась торговлей различными товарами. После обращения ведомства в суд свою деятельность также легализовала половина из числа нарушителей. Этот показатель выше данных за аналогичный период прошлого года на 3,8%. Как пояснили в УФНС России по Омской области, выйти на нарушителей помогли сообщения граждан, надзорных органов, органов самоуправления, а также данные в социальных сетях и информация в местных СМИ.