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Posted 24 июня 2019, 08:25

Published 24 июня 2019, 08:25

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

Омская налоговая благодаря СМИ и горожанам нашла 54 нелегальных предпринимателя

Омская налоговая благодаря СМИ и горожанам нашла 54 нелегальных предпринимателя

24 июня 2019, 08:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
За первые четыре месяца 2019 года налоговые органы по наводкам местных жителей, а также по информации из соцсетей и СМИ обнаружили 54 омских предпринимателя, которые незаконно вели бизнес. Об этом сообщили в пресс-службе Управления федеральной налоговой службы.

Все 54 бизнесмена, по данным налоговой, были привлечены к суду. Отмечается, что количество нелегальных предпринимателей увеличилось на 3,4% в сравнении с январем — апрелем 2018 года.

Половина из привлеченных предпринимателей занималась торговлей различными товарами. После обращения ведомства в суд свою деятельность также легализовала половина из числа нарушителей. Этот показатель выше данных за аналогичный период прошлого года на 3,8%.

Как пояснили в УФНС России по Омской области, выйти на нарушителей помогли сообщения граждан, надзорных органов, органов самоуправления, а также данные в социальных сетях и информация в местных СМИ.

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