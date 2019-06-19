Хоккеист Washington Capitals хотел бы сыграть за омский «Авангард»

Posted 19 июня 2019,, 01:54
Published 19 июня 2019,, 01:54
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Дмитрий Яшкин приехал в Омск, чтобы навестить родных и воспитанников хоккейной школы олимпийского резерва имени Кожевникова. В своем интервью хоккеист рассказал, что в следующем году за океаном может случиться локаут (прим. — увольнение) и тогда он надеется получить приглашение из России. При этом Яшкин отдает предпочтение омской команде «Авангард».
«Я старался следить за „Авангаром“ тоже. Жаль, что они уехали, но будем надеяться, что вернутся, сезон классный у них получился. Поэтому было бы здорово, если бы они вернулись как можно скорее», — цитирует издание хоккеиста.