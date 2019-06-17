Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 17 июня 2019,, 05:22

Published 17 июня 2019,, 05:22

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омич, задолжавший 216 млн, избавился от долгов

17 июня 2019, 05:22
В 2018 году Арбитражный суд Москвы начал реализацию имущества 43-летнего омича Евгения Назаренко. По иску «ПФС-банка» 3 августа 2016 года суд ввел в отношении Назаренко процедуру реструктуризации долгов. Мужчина задолжал банку 48.67 млн рублей, пишут «Коммерческие вести».

Ранее, в феврале 2018 года, Арбитражный суд Москвы отказал «ЭКСИ-банку», которому мужчина задолжал 131.8 млн рублей, в признании договора дарения от 24 апреля 2014 года недействительным. Суд признал сделку законной, так как тогда бизнес мужчины не обанкротился и он мог дарить что угодно.

По этой же причине было отказано «ЭКСИ-банку» в признании притворными сделками расписок 2013, 2014, 2015 годов с обязательствами выплачивать алименты в объеме 100 тыс рублей ежемесячно. В 2017 году в отношении Назаренко была введена процедура реализации имущества. Удалось продать всю мебель и технику.

С 5 марта 2018 году мужчину освободили от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе заявленных при введении реализации имущества. При закрытии реестра туда были включены пять кредиторов на общую сумму 216.19 млн рублей, но финансовый управляющий не обнаружил у банкротящегося ни имущества, ни ценностей.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15