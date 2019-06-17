Омич, задолжавший 216 млн, избавился от долгов

С 5 марта 2018 году мужчину освободили от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе заявленных при введении реализации имущества. При закрытии реестра туда были включены пять кредиторов на общую сумму 216.19 млн рублей, но финансовый управляющий не обнаружил у банкротящегося ни имущества, ни ценностей.