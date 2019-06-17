Омич, задолжавший 216 млн, избавился от долгов

Posted 17 июня 2019,, 05:22
Published 17 июня 2019,, 05:22
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Ранее, в феврале 2018 года, Арбитражный суд Москвы отказал «ЭКСИ-банку», которому мужчина задолжал 131.8 млн рублей, в признании договора дарения от 24 апреля 2014 года недействительным. Суд признал сделку законной, так как тогда бизнес мужчины не обанкротился и он мог дарить что угодно.
По этой же причине было отказано «ЭКСИ-банку» в признании притворными сделками расписок 2013, 2014, 2015 годов с обязательствами выплачивать алименты в объеме 100 тыс рублей ежемесячно. В 2017 году в отношении Назаренко была введена процедура реализации имущества. Удалось продать всю мебель и технику.
С 5 марта 2018 году мужчину освободили от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе заявленных при введении реализации имущества. При закрытии реестра туда были включены пять кредиторов на общую сумму 216.19 млн рублей, но финансовый управляющий не обнаружил у банкротящегося ни имущества, ни ценностей.