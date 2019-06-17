Экс-мэр Омска Двораковский: не исключено, что «Мост» повторит успех «Мостовика»

«Я убежден, если вновь созданное предприятие наберет хорошие объемы, то многие из наших ребят, которые после банкротства работают где-то в других местах, придут обратно. Это будет крепкая проектная организация, потому что специалисты у нее — мирового уровня. Будет ли она выходить на строительный подряд, будет ли организовано производство — это уже перспектива дальняя», — цитирует слова Двораковского издание.