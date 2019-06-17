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Posted 17 июня 2019,, 02:32

Published 17 июня 2019,, 02:32

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Экс-мэр Омска Двораковский: не исключено, что «Мост» повторит успех «Мостовика»

17 июня 2019, 02:32
Бывший мэр Омска Вячеслав Двораковский, до ухода в политику работавший главным инженером ООО НПО «Мостовик», спрогнозировал будущее возрождающейся компании. Он не исключает, что новая организация сможет повторить успех предшественника, сообщают «Коммерческие вести».

«Я убежден, если вновь созданное предприятие наберет хорошие объемы, то многие из наших ребят, которые после банкротства работают где-то в других местах, придут обратно. Это будет крепкая проектная организация, потому что специалисты у нее — мирового уровня. Будет ли она выходить на строительный подряд, будет ли организовано производство — это уже перспектива дальняя», — цитирует слова Двораковского издание.

При этом экс-градоначальник заявил, что, учитывая уникальность бывшего гендиректора «Мостовика» Олега Шишова, не исключено, что «Мост», возрожденный на обломках НПО, повторит успех предшественника.

Напомним, на прошлой неделе Город55 публиковал информацию о том, что НПО «Мостовик» уже четыре месяца как возобновило работу, сменив название на ООО «Мост» и поменяв юридическую прописку с Омска на Москву. В портфолио новой организации перечислены все прежние проекты «Мостовика».

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