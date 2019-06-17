Экс-мэр Омска Двораковский: не исключено, что «Мост» повторит успех «Мостовика»

Posted 17 июня 2019,, 02:32
Published 17 июня 2019,, 02:32
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
«Я убежден, если вновь созданное предприятие наберет хорошие объемы, то многие из наших ребят, которые после банкротства работают где-то в других местах, придут обратно. Это будет крепкая проектная организация, потому что специалисты у нее — мирового уровня. Будет ли она выходить на строительный подряд, будет ли организовано производство — это уже перспектива дальняя», — цитирует слова Двораковского издание.
При этом экс-градоначальник заявил, что, учитывая уникальность бывшего гендиректора «Мостовика» Олега Шишова, не исключено, что «Мост», возрожденный на обломках НПО, повторит успех предшественника.
Напомним, на прошлой неделе Город55 публиковал информацию о том, что НПО «Мостовик» уже четыре месяца как возобновило работу, сменив название на ООО «Мост» и поменяв юридическую прописку с Омска на Москву. В портфолио новой организации перечислены все прежние проекты «Мостовика».