В Омской области из-за затяжных ливней ввели режим ЧС

В некоторых районах проливные дожди не позволяют завершить посевные работы. Около 2 тыс гектаров пашни, отведенных под кормовые культуры, остаются нетронутыми. Кроме этого, под угрозой гибели находятся и уже взошедшие посевы — они могут погибнуть из-за слишком сырой почвы, а также заморозков, которые пришли в регион сразу после ливней.