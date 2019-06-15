В Омской области из-за затяжных ливней ввели режим ЧС

Posted 15 июня 2019,, 07:29
Published 15 июня 2019,, 07:29
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
На данный момент проливные дожди затопили более 50 тыс гектаров посевов. Режим ЧС уже был введен в Тарском и Называевском районах, более чем в 7 раз превышена месячная норма осадков в Саргатке и Тюкалинске. Всего под угрозой затопления находятся 12 районов области, сообщил телеканал.
Информацию о введении режима чрезвычайной ситуации подтвердили в минсельхозе, подчеркнув, что качество почвы находится на контроле ведомства.
«Если сегодня осадки будут давать возможность, в летний период в этих районах будет идти подготовка почвы. Стоит задача, чтобы эти площади были введены в оборот. Рассматриваем возможность использования их под кормовые культуры в летний период, посева многолетних трав для создания кормовой базы», — цитирует «12 канал» министра сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа.
В некоторых районах проливные дожди не позволяют завершить посевные работы. Около 2 тыс гектаров пашни, отведенных под кормовые культуры, остаются нетронутыми. Кроме этого, под угрозой гибели находятся и уже взошедшие посевы — они могут погибнуть из-за слишком сырой почвы, а также заморозков, которые пришли в регион сразу после ливней.
Однако, несмотря на это, эксперты уверены, что необходимый запас зерна в регионе будет создан.