В Госдуме прокомментировали предложение Чубайса ввести углеродный налог

Представитель Госдумы рассказал, что в мире уже обсуждается вопрос освобождения экономики от углеродного дыма. Обычно данную тему затрагивают государства, у которых нет своих углеводородов. В России углеводородов с избытком. Страна находится на лидирующих позициях по их добыче. Терять такое преимущество неразумно.