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Posted 13 июня 2019, 11:57

Published 13 июня 2019, 11:57

Modified 23 февраля 2022, 13:30

Updated 23 февраля 2022, 13:30

В Госдуме прокомментировали предложение Чубайса ввести углеродный налог

13 июня 2019, 11:57
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал свою оценку словам главы «Роснано» Анатолия Чубайса относительно введения в России углеродного налога.

По мнению Чубайса, новый сбор должен стать стимулом для промышленных предприятий снизить объем вредных выбросов в окружающую среду. Об этом пишет RT.

Представитель Госдумы рассказал, что в мире уже обсуждается вопрос освобождения экономики от углеродного дыма. Обычно данную тему затрагивают государства, у которых нет своих углеводородов. В России углеводородов с избытком. Страна находится на лидирующих позициях по их добыче. Терять такое преимущество неразумно.

«Инициатива Чубайса ухудшит положение РФ. Глава «Роснано» предложил обложить налогом то, что, наоборот, должно получать всяческие преференции. Такого допускать нельзя ни в коем случае. По крайней мере не сейчас. Введение налога на углеводороды приведет к скачку цен на все виды товаров. Стоимость последних увеличится на величину нового сбора», — подытожил Селезнев.

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