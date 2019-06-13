Омский «Мостовик» сменил название и работает уже четыре месяца

В Омске уже как четыре месяца назад возродило свою работу НПО «Мостовик». Правда, теперь компания работает под новым названием — ООО «Мост» и сменила юридический адрес с омского на столичный, но уже получает заказы, проектирует и даже строит, сообщают «Коммерческие Вести».