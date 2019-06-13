Омский «Мостовик» сменил название и работает уже четыре месяца

Posted 13 июня 2019,, 01:00
Published 13 июня 2019,, 01:00
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Создатель «Мостовика» Олег Шишов является советником московского «Моста» на общественных началах, а в архивах организации значатся проекты омской компании. Руководят новой структурой также омичи, и омский филиал базируется на территории бывшего НПО.
Напомним, на прошлой неделе губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что ведутся переговоры с представителями отечественной финансовой корпорации «Система» о возрождении НПО «Мостовик».