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Posted 13 июня 2019,, 01:00

Published 13 июня 2019,, 01:00

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омский «Мостовик» сменил название и работает уже четыре месяца

13 июня 2019, 01:00
В Омске уже как четыре месяца назад возродило свою работу НПО «Мостовик». Правда, теперь компания работает под новым названием — ООО «Мост» и сменила юридический адрес с омского на столичный, но уже получает заказы, проектирует и даже строит, сообщают «Коммерческие Вести».

Создатель «Мостовика» Олег Шишов является советником московского «Моста» на общественных началах, а в архивах организации значатся проекты омской компании. Руководят новой структурой также омичи, и омский филиал базируется на территории бывшего НПО.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что ведутся переговоры с представителями отечественной финансовой корпорации «Система» о возрождении НПО «Мостовик».

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