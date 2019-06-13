Омская семья шесть лет жила в аварийном доме в ожидании новой квартиры

Posted 13 июня 2019, 02:34
Published 13 июня 2019, 02:34
Modified 19 августа, 21:12
Updated 19 августа, 21:12
Проверка ведомства показала, что сроки расселения данного дома давно истекли, но городская администрация предоставила новое жилье по договорам социального найма далеко не всем проживающим там омичам.
Оперативного переселения семьи из аварийного дома прокуратура добивалась через суд, который удовлетворил требования ведомства и обязал Администрацию города Омска предоставить семье благоустроенное жилье.