Омская семья шесть лет жила в аварийном доме в ожидании новой квартиры

В Омске многоквартирный дом по улице Камерный переулок еще в 2013 году признали аварийным и подлежащим сносу. Жильцы шесть лет ждали предоставления альтернативных помещений по договору социального найма, пока не закончилось терпение и они не обратились в прокуратуру, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Проверка ведомства показала, что сроки расселения данного дома давно истекли, но городская администрация предоставила новое жилье по договорам социального найма далеко не всем проживающим там омичам. Оперативного переселения семьи из аварийного дома прокуратура добивалась через суд, который удовлетворил требования ведомства и обязал Администрацию города Омска предоставить семье благоустроенное жилье.