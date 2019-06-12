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Posted 12 июня 2019, 10:50

Published 12 июня 2019, 10:50

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

На марше в поддержку Голунова начались массовые задержания

12 июня 2019, 10:50
Фото: lind_lindberg/www.instagram.com
На марш в поддержку корреспондента Ивана Голунова вышли сотни москвичей, уже задержаны минимум 94 человека, пишет «Коммерсант».

Стартовало несогласованное шествие в 12:19 от станции метро «Чистые пруды» в Москве. Колонна уже дошла до Рождественского бульвара. Задержания начались сразу после начала марша.

Напомним, журналиста Ивана Голунова задержали вечером 6 июня, его подозревали в хранении наркотиков. При обыске у сотрудника СМИ нашли запрещенные вещества, которые, как считает сам Голунов, ему подбросили. Произошедшее задержанный связал со своей профессиональной деятельностью.

В субботу, 8 июня, ему предъявили обвинение и отправили под домашний арест. А накануне, 11 июня, Голунова освободили от уголовной ответственности и отпустили из-под ареста. Доказать причастность к преступлению в полиции не смогли.

#Новости#Общество#Дело Голунова
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