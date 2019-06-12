На марше в поддержку Голунова начались массовые задержания

Напомним, журналиста Ивана Голунова задержали вечером 6 июня, его подозревали в хранении наркотиков. При обыске у сотрудника СМИ нашли запрещенные вещества, которые, как считает сам Голунов, ему подбросили. Произошедшее задержанный связал со своей профессиональной деятельностью.