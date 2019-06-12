На марше в поддержку Голунова начались массовые задержания

Posted 12 июня 2019, 10:50
Published 12 июня 2019, 10:50
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Среди них — главред «МБХ медиа» Вероника Куцылло, корреспондент «Дождя» Василий Полонский, корреспондент «Ъ FM» Петр Пархоменко и корреспонденты Илья Жегулев и Андрей Перцев.
Стартовало несогласованное шествие в 12:19 от станции метро «Чистые пруды» в Москве. Колонна уже дошла до Рождественского бульвара. Задержания начались сразу после начала марша.
Напомним, журналиста Ивана Голунова задержали вечером 6 июня, его подозревали в хранении наркотиков. При обыске у сотрудника СМИ нашли запрещенные вещества, которые, как считает сам Голунов, ему подбросили. Произошедшее задержанный связал со своей профессиональной деятельностью.
В субботу, 8 июня, ему предъявили обвинение и отправили под домашний арест. А накануне, 11 июня, Голунова освободили от уголовной ответственности и отпустили из-под ареста. Доказать причастность к преступлению в полиции не смогли.