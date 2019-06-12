«Мы их называем покойники». Омские байкеры — о ночных гонщиках и дорожных войнах

Posted 12 июня 2019, 05:33
Published 12 июня 2019, 05:33
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
«Ты на мотоцикле? Сейчас я тебе устрою»
В многочисленных авариях принято винить байкеров — гоняют, не соблюдают правила или просто попадают в «слепую зону» автомобилистов». Члены мотосообщества не согласны с этой позицией. По их мнению, ДТП случаются, потому что в городе в целом «хромает» культура вождения.
В дискуссии участвовали байкеры Юрий Вотинцев, он же «дядя Юра», Александр Сидоренко, Дарья Захарьящева и начальник отдела ГИБДД по городу Омску Андрей Миллер.
Юрий: Мы ездим по разным городам. Почему-то у нас, если автомобилист увидел мотоцикл, он обязательно тебя подожмет, ни за что не пропустит. Я не говорю, что все, но очень многие. Были в Новосибирске на фестивале — у наших ребят просто челюсть отвалилась от удивления. Мы ехали по правой стороне, потихонечку, а через мост просто страшная пробка. И все водители приняли влево, дали проход. А у нас обычно так: «А, ты на мотоцикле? Сейчас я тебе устрою!» Это малобюджетная зависть какая-то: я стою, и ты постоишь.
Дарья: Вообще не все знают, как вести себя при виде мотоциклиста. Многие начинают метаться — они вроде бы не против уступить, но в то же время начинают терять связь с дорогой, пока смотрят в зеркало, как мотоцикл приближается. Это проблема. Большинство мотоциклистов — сами и автомобилисты. Все дело в людях. Априори в головах, что, если мотоцикл, то надо погонять. О нас думают, что мы все на «спортах», «однодневки», «хрустики». 90% мотоциклистов — нормальные люди, они работают, у них семьи.
«За рулем нет пола»
Юрий: Частая проблема — мотоцикл едет по главной дороге, тут вылетает девушка. Я ничего не имею против водителей-женщин, у меня жена водит, но когда дама исчерпала все свои аргументы, она говорит: «Ты что, не видел, что за рулем девушка, не мог уступить?!» Я отвечаю: «Мадам, когда вы сели за руль, вы перестали быть девушкой. Вы же за равноправие — давайте тогда спрашивать с вас как положено.
Дарья: Я бы не сказала, что виноваты только женщины. Виновата ситуация, которая складывается из-за менталитета. Люди за рулем у нас нервные, дерганые, невнимательные. Независимо от пола, человек, поворачивая налево, старается протиснуться побыстрее. Пресловутый поворот налево основной в ДТП по Омску. Городские аварии редко связаны со скоростью, потому что поток не позволяет разогнаться. При этом стартовать чуть быстрее потока и ехать там, где ты не мешаешь в «междурядье» и не находишься в слепой зоне автомобилиста, для мотоциклистов вполне нормально. Это подтвердило в этом году московское ГИБДД.
Я согласна, что за рулем нет пола. Я стараюсь не выделяться на мотоцикле, у меня абсолютно спокойных тонов экипировка. Мне не нужен внешний эпатаж, я еду по своим делам. Безопаснее для девчонки за рулем, когда окружающие видят просто мотоциклиста и не получают интерес остановиться, подъехать познакомиться, подрезать и прочее.
«Байкеры и мотоциклисты — разные понятия»
Байкеры признают, что в городе достаточно безответственных мотоциклистов, но пытаются отгородиться от них. Люди со стажем за рулем, входящие в байк-клубы, более дисциплинированы, в том числе потому что «отвечают за свои цвета». Те, кто возмущает покой граждан, — чаще всего новички на дешевом транспорте, не поставленном на учет. Байкеры называют их «однодневки» или просто «покойники» — но именно они создают плохую репутацию всему сообществу.
Юрий: Клубы — это хорошо, потому что у организованных людей есть авторитеты. Если они отвечают за свои цвета, они подконтрольны. Человек знает: если он что-то натворил, отвечает весь клуб. Другое дело, что есть клубы, а есть фантики — налепят что-то на спину, лишь бы было красиво.
Многие жалуются, что оштрафовали — так если ты несся, где у тебя мозги были? Если попался, отвечай за свои поступки. Нет, мы номер замажем, подшофе поедем. Да мы всеми руками за, чтобы ГИБДД прессовало тех, кто пьяными ездит. Сегодня он проехал, а завтра сбил моего ребенка. И что я буду делать? Кричать, куда ГИБДД смотрело?
Часто мотоциклы не ставят на учет, номера замазывают. Он на учет не ставит, налог не платит, штраф не платит. Экономия, но это расслабляет человека: вот сейчас здесь «газану» немного, меня же никто не поймает. Но самое интересное наступает, если вдруг ДТП. Каждый из этих людей надеется, что его эта чаша минует, а потом начинается…
О ночных гонщиках
Юрий: Ставят, как мы их называем, прямотоки [чтобы мотоцикл «ревел"]. Это не заводской звук мотоцикла. Раньше была отмазка: «Это моя пассивная безопасность, меня слышат, значит, будут внимательнее». Но люди постепенно начинают понимать, что это неправильно.
Дарья: Прямотоки ставят в основном в спортивные мотоциклы. Если это малые вечерние променады по улице Конева — может быть, это приятно: тебя все услышали, «поаплодировали» вместе с мамами и разбуженными младенцами. Но в целом это тяжело и самому мотоциклисту. Но больше всего меня сейчас напрягают автомобилисты. Гремящие «тазы» доставляют больше неудобств. И мне обидно, что жалуются все только на нас, нам дороги закрывают.
Миллер, ГИБДД: Если машина или мотоцикл нарушает порядок, граждане звонят нам. Отправляется экипаж, отрабатывается участок, нарушителя, скорее всего, остановят. Если это коллективная жалоба на систематические нарушения, как на улице Конева, что в ночное время гоняют мотоциклисты, тогда уже планируются рейдовые мероприятия. Нужно создавать атмосферу нетерпимости к нарушениям. Когда ночью с ревом едут по магистралям, наперегонки друг с другом, это и небезопасно, и некрасиво. Поэтому важно это разъяснять внутри сообществ.
О любителях посидеть на чужом байке
Юрий: Стоит мой мотоцикл, подходит человек, хлоп — на него сел. Спрашиваешь его, вы что здесь делаете. Ответ: «А что, жалко?» Или детей садят. Они не понимают, что там горячие трубы, ребенок обожжется. Или от обуви полоса на баке. Давайте мы будем садиться в ваши машины, кнопочки понажимаем, вам понравится?
Дарья: Дело не только в Омске. В Грузии, например, правил движения вообще нет, все на уровне клаксона. Но там человеческого отношения больше, можно договориться. А у нас нельзя. Частые ситуации — кто-то кого-то подрезал, остановились, подрались, потому что не поняли, что еще из этого можно сделать. Просто общее отсутствие культуры.