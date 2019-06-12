«Мы их называем покойники». Омские байкеры — о ночных гонщиках и дорожных войнах

Юрий: Мы ездим по разным городам. Почему-то у нас, если автомобилист увидел мотоцикл, он обязательно тебя подожмет, ни за что не пропустит. Я не говорю, что все, но очень многие. Были в Новосибирске на фестивале — у наших ребят просто челюсть отвалилась от удивления. Мы ехали по правой стороне, потихонечку, а через мост просто страшная пробка. И все водители приняли влево, дали проход. А у нас обычно так: «А, ты на мотоцикле? Сейчас я тебе устрою!» Это малобюджетная зависть какая-то: я стою, и ты постоишь.