В Омске готовятся к новому отопительному сезону

Уже сейчас, в июне, в Омске началась подготовка к предстоящему отопительному сезону — в многоквартирных домах проводится ревизия систем отопления для выявления проблемных участков и очерчивания фронта работ, сообщили в пресс-службе Администрации города Омска.

Первый этап подготовки подразумевает опрессовку — гидравлические испытания инженерных систем. После обнаружения и устранения неисправностей поставщики тепла проверят инженерные системы на соответствие нормативам и при необходимости выдадут предписания. Среди обязательных работ при подготовке к отопительному сезону значится замена оборудования инженерных систем. Ремонт производится за счет средств, аккумулируемых на счетах домов и включенных в ежемесячную плату за содержание жилья. При этом, уточнили в мэрии, жильцы могут вносить свои предложения в план текущего ремонта через старших по дому или совет дома.