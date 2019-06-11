В Омске готовятся к новому отопительному сезону

Posted 11 июня 2019, 06:29
Published 11 июня 2019, 06:29
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Первый этап подготовки подразумевает опрессовку — гидравлические испытания инженерных систем. После обнаружения и устранения неисправностей поставщики тепла проверят инженерные системы на соответствие нормативам и при необходимости выдадут предписания.
Среди обязательных работ при подготовке к отопительному сезону значится замена оборудования инженерных систем. Ремонт производится за счет средств, аккумулируемых на счетах домов и включенных в ежемесячную плату за содержание жилья.
При этом, уточнили в мэрии, жильцы могут вносить свои предложения в план текущего ремонта через старших по дому или совет дома.