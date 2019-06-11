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Posted 11 июня 2019, 06:29

Published 11 июня 2019, 06:29

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В Омске готовятся к новому отопительному сезону

В Омске готовятся к новому отопительному сезону

11 июня 2019, 06:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Уже сейчас, в июне, в Омске началась подготовка к предстоящему отопительному сезону — в многоквартирных домах проводится ревизия систем отопления для выявления проблемных участков и очерчивания фронта работ, сообщили в пресс-службе Администрации города Омска.

Первый этап подготовки подразумевает опрессовку — гидравлические испытания инженерных систем. После обнаружения и устранения неисправностей поставщики тепла проверят инженерные системы на соответствие нормативам и при необходимости выдадут предписания.

Среди обязательных работ при подготовке к отопительному сезону значится замена оборудования инженерных систем. Ремонт производится за счет средств, аккумулируемых на счетах домов и включенных в ежемесячную плату за содержание жилья.

При этом, уточнили в мэрии, жильцы могут вносить свои предложения в план текущего ремонта через старших по дому или совет дома.

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