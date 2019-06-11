Колонии пеликанов прилетели на озера Омской области выводить птенцов

В этом году птицы поселились на Мангуте. Новая колония насчитывает около 25 пеликанов. Они уже свили гнезда и начали высиживать птенцов. А заботу о покое редких постояльцев взял на себя специалист Управления по охране животного мира министерства природных ресурсов и экологии Омской области Анатолий Рыбаков, регулярно патрулирующий приозерную территорию.