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Posted 11 июня 2019,, 05:13

Published 11 июня 2019,, 05:13

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Колонии пеликанов прилетели на озера Омской области выводить птенцов

11 июня 2019, 05:13
В Омской области редкие для наших широт пеликаны поселились на еще одном водоеме — они облюбовали озеро Мангут в Называевском районе. Это уже третья колония птиц, выбравшая для гнездования озера Омской области, сообщает «Вечерний Омск».

Ежегодно начиная с середины 80-х годов пеликаны стали прилетать на озера Тенис и Салтаим в Крутинском районе, строить гнезда, выводить птенцов, а с наступлением холодов улетать в Китай.

В этом году птицы поселились на Мангуте. Новая колония насчитывает около 25 пеликанов. Они уже свили гнезда и начали высиживать птенцов. А заботу о покое редких постояльцев взял на себя специалист Управления по охране животного мира министерства природных ресурсов и экологии Омской области Анатолий Рыбаков, регулярно патрулирующий приозерную территорию.

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