Колонии пеликанов прилетели на озера Омской области выводить птенцов

Posted 11 июня 2019,, 05:13
Published 11 июня 2019,, 05:13
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Ежегодно начиная с середины 80-х годов пеликаны стали прилетать на озера Тенис и Салтаим в Крутинском районе, строить гнезда, выводить птенцов, а с наступлением холодов улетать в Китай.
В этом году птицы поселились на Мангуте. Новая колония насчитывает около 25 пеликанов. Они уже свили гнезда и начали высиживать птенцов. А заботу о покое редких постояльцев взял на себя специалист Управления по охране животного мира министерства природных ресурсов и экологии Омской области Анатолий Рыбаков, регулярно патрулирующий приозерную территорию.