Хинштейн: дело Голунова передали из полиции в Следственный комитет

Напомним, журналиста задержали на прошлой неделе, 7 июня. При личном досмотре у Голунова изъяли пять свертков с мефедроном, а при обыске дома — три пакета с порошкообразным веществом и весы. При этом журналист заверяет, что наркотики ему подбросили. Эксперты, к слову, следы запрещенных препаратов не нашли ни на руках, ни в анализах Голунова.