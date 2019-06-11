Хинштейн: дело Голунова передали из полиции в Следственный комитет

Posted 11 июня 2019, 03:26
Published 11 июня 2019, 03:26
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
«Хорошая новость! По моему обращению мосгорпрокуратура изъяла уголовное дело И. Голунова из ГСУ ГУМВД и передала для дальнейшего расследования в столичное ГСУ СКР. Надеюсь, это обеспечит беспристрастность следствия и поможет окончательно расставить все точки над i», — поделился Хинштейн с подписчиками.
Напомним, журналиста задержали на прошлой неделе, 7 июня. При личном досмотре у Голунова изъяли пять свертков с мефедроном, а при обыске дома — три пакета с порошкообразным веществом и весы. При этом журналист заверяет, что наркотики ему подбросили. Эксперты, к слову, следы запрещенных препаратов не нашли ни на руках, ни в анализах Голунова.