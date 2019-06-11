Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 11 июня 2019, 03:26

Published 11 июня 2019, 03:26

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Хинштейн: дело Голунова передали из полиции в Следственный комитет

11 июня 2019, 03:26
Фото: Иван Голунов/ www.facebook.com
Расследованием уголовного дела в отношении корреспондента Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, занялось Главное следственное управление Следственного комитета по Москве, сообщил в своем Twitter депутат Александр Хинштейн.

«Хорошая новость! По моему обращению мосгорпрокуратура изъяла уголовное дело И. Голунова из ГСУ ГУМВД и передала для дальнейшего расследования в столичное ГСУ СКР. Надеюсь, это обеспечит беспристрастность следствия и поможет окончательно расставить все точки над i», поделился Хинштейн с подписчиками.

Напомним, журналиста задержали на прошлой неделе, 7 июня. При личном досмотре у Голунова изъяли пять свертков с мефедроном, а при обыске дома — три пакета с порошкообразным веществом и весы. При этом журналист заверяет, что наркотики ему подбросили. Эксперты, к слову, следы запрещенных препаратов не нашли ни на руках, ни в анализах Голунова.

#Новости#Уголовное дело#В мире#Дело Голунова
Подпишитесь
Нельзя только брать, нужно и отдавать. Как омские меценаты выбирают школы для ремонта
Сегодня, 04:01
Куда уходят деньги. Минюст проверит траты омского «Авангарда»
Сегодня, 03:56
Жена омского экс-депутата Сергея Калинина покинула Омск
Сегодня, 04:58
Отставка в правительстве. Министр образования Омской области может покинуть свой пост
Сегодня, 04:58
Мэр Омска отправил на доработку идею с радужными голубями на набережной
Сегодня, 11:01
Сапожник без сапог. Для омского Минстроя арендуют помещения почти за 10.5 млн рублей
Сегодня, 09:07