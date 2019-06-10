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Posted 10 июня 2019, 06:42

Published 10 июня 2019, 06:42

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

«СибДор» за 30 млн рублей отремонтирует рулежные дорожки для самолетов в аэропорту

«СибДор» за 30 млн рублей отремонтирует рулежные дорожки для самолетов в аэропорту

10 июня 2019, 06:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На прошлой неделе, 7 июня, стало известно, что ремонтом перрона и рулежной дорожки Омского аэропорта займется компания ООО «СибДор». Компания стала победителем объявленного ранее аукциона.

«СибДор» проведет ямочный ремонт территории воздушной гавани Омска. На выполнение работ подрядчику дают 30 календарных дней с момента заключения договора. За свои услуги компания получит 30 млн рублей.

Напомним, в 2019 году ООО «СибДор» стало подрядчиком ремонта еще четырех объектов: дорог по улицам Гагарина и Герцена, а также Пушкинского тракта и трассы в направлении поселка Большие Поля.

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