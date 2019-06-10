«СибДор» за 30 млн рублей отремонтирует рулежные дорожки для самолетов в аэропорту

Posted 10 июня 2019, 06:42
Published 10 июня 2019, 06:42
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
«СибДор» проведет ямочный ремонт территории воздушной гавани Омска. На выполнение работ подрядчику дают 30 календарных дней с момента заключения договора. За свои услуги компания получит 30 млн рублей.
Напомним, в 2019 году ООО «СибДор» стало подрядчиком ремонта еще четырех объектов: дорог по улицам Гагарина и Герцена, а также Пушкинского тракта и трассы в направлении поселка Большие Поля.