Шедевры мировых театров в кинотеатре «Слава» в июне

Posted 10 июня 2019,, 05:34
Published 10 июня 2019,, 05:34
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
TheatreHD — это трансляции известных спектаклей из лучших театров мира: Королевский национальный театр (Лондон), Шекспировский театр «Глобус» (Лондон), Королевская Шекспировская компания (Стратфорд-на-Эйвоне), Метрополитен опера (Нью-Йорк), Большой театр (Москва) и др., а также спектаклей — номинантов на ведущую российскую театральную премию «Золотая маска».
В главных ролях — звезды мирового уровня: Бенедикт Камбербэтч, Рэйф Файнс, Хелен Миррен, Стивен Фрай, Марк Стронг, Кристофер Пламмер, Том Хиддлстон, Йонас Кауфман, Джиллиан Андерсон, Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Владислав Лантратов и многие другие.
Спектакли демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.
Смотрите в июне:
02.06 — «Диалоги кармелиток», опера, 16+
04.06 — «Ван Гог и Япония», документальный фильм, 12+
11.06 — «Герцогиня Мальфи», спектакль, 16+
16.06 — «Аудиенция», спектакль, 16+
23.06 — «Идеальный муж», спектакль, 16+
25.06 — «Все мои сыновья», спектакль, 16+
30.06 — «Комедия ошибок», спектакль, 16+
На правах рекламы.