Шедевры мировых театров в кинотеатре «Слава» в июне

TheatreHD — это трансляции известных спектаклей из лучших театров мира: Королевский национальный театр (Лондон), Шекспировский театр «Глобус» (Лондон), Королевская Шекспировская компания (Стратфорд-на-Эйвоне), Метрополитен опера (Нью-Йорк), Большой театр (Москва) и др., а также спектаклей — номинантов на ведущую российскую театральную премию «Золотая маска».