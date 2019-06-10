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Posted 10 июня 2019,, 05:34

Published 10 июня 2019,, 05:34

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Шедевры мировых театров в кинотеатре «Слава» в июне

10 июня 2019, 05:34
Трансляции самых известных спектаклей из лучших театров мира: Королевский национальный театр, Шекспировский театр «Глобус», Королевская Шекспировская компания, Метрополитен опера, Большой театр и др., а также спектаклей — номинантов на ведущую российскую театральную премию «Золотая маска».

TheatreHD — это трансляции известных спектаклей из лучших театров мира: Королевский национальный театр (Лондон), Шекспировский театр «Глобус» (Лондон), Королевская Шекспировская компания (Стратфорд-на-Эйвоне), Метрополитен опера (Нью-Йорк), Большой театр (Москва) и др., а также спектаклей — номинантов на ведущую российскую театральную премию «Золотая маска».

В главных ролях — звезды мирового уровня: Бенедикт Камбербэтч, Рэйф Файнс, Хелен Миррен, Стивен Фрай, Марк Стронг, Кристофер Пламмер, Том Хиддлстон, Йонас Кауфман, Джиллиан Андерсон, Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Владислав Лантратов и многие другие.

Спектакли демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.

Смотрите в июне:

02.06 — «Диалоги кармелиток», опера, 16+

04.06 — «Ван Гог и Япония», документальный фильм, 12+

11.06 — «Герцогиня Мальфи», спектакль, 16+

16.06 — «Аудиенция», спектакль, 16+

23.06 — «Идеальный муж», спектакль, 16+

25.06 — «Все мои сыновья», спектакль, 16+

30.06 — «Комедия ошибок», спектакль, 16+

Билеты уже в продажеhttp://slavakino.ru/theatre-hd

На правах рекламы.

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