Строительство проблемного дома на 70 лет Октября возобновят уже в июне

Строительство дома на 70 лет Октября началось еще в 2013 году. Дольшики внесли всю необходимую для строительства сумму, однако вскоре генподрядчик заявил о несостоятельности, оставив большой долг. Обманутые омичи записали видеообращение к президенту России, чтобы тот разобрался в «мошеннических схемах», из-за которых уже более 5 лет они не могут получить свои квартиры.