Строительство проблемного дома на 70 лет Октября возобновят уже в июне

Posted 9 июня 2019,, 03:17
Published 9 июня 2019,, 03:17
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как сообщает издание, к возобновлению строительства привлекли ООО «Сибгазстройдеталь Инвест». Согласно договору, подписанному с компанией 3 июня, строительство проблемного дома возобновят в текущем месяце, а сдать жилой дом планируется в августе 2020 года.
Для достройки дома, согласно условиям договора, требуется около 112 млн рублей. Дольщиков, которые вложили свои деньги в строительство этого дома, больше ста человек.
Строительство дома на 70 лет Октября началось еще в 2013 году. Дольшики внесли всю необходимую для строительства сумму, однако вскоре генподрядчик заявил о несостоятельности, оставив большой долг. Обманутые омичи записали видеообращение к президенту России, чтобы тот разобрался в «мошеннических схемах», из-за которых уже более 5 лет они не могут получить свои квартиры.