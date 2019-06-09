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Posted 9 июня 2019,, 03:17

Published 9 июня 2019,, 03:17

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Строительство проблемного дома на 70 лет Октября возобновят уже в июне

9 июня 2019, 03:17
Жилой дом на перекрестке улицы 70 лет Октября и бульвара Архитекторов, который числится «проблемным», начнут достраивать уже в июне этого года. По данным «Коммерческих вестей», внешний управляющий АО ТПИ «Омскгражданпроект» нашел инвестора.

Как сообщает издание, к возобновлению строительства привлекли ООО «Сибгазстройдеталь Инвест». Согласно договору, подписанному с компанией 3 июня, строительство проблемного дома возобновят в текущем месяце, а сдать жилой дом планируется в августе 2020 года.

Для достройки дома, согласно условиям договора, требуется около 112 млн рублей. Дольщиков, которые вложили свои деньги в строительство этого дома, больше ста человек.

Строительство дома на 70 лет Октября началось еще в 2013 году. Дольшики внесли всю необходимую для строительства сумму, однако вскоре генподрядчик заявил о несостоятельности, оставив большой долг. Обманутые омичи записали видеообращение к президенту России, чтобы тот разобрался в «мошеннических схемах», из-за которых уже более 5 лет они не могут получить свои квартиры.

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