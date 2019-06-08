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Posted 8 июня 2019, 05:40

Published 8 июня 2019, 05:40

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В Омске водитель автобуса подал в суд на чиновников за отрубленные на работе пальцы

В Омске водитель автобуса подал в суд на чиновников за отрубленные на работе пальцы

8 июня 2019, 05:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Центральном районном суде начато рассмотрение иска работника «Пассажирского предприятия № 8» к Департаменту горхозяйства. Мужчина требует возместить ему 400 тыс рублей за отрубленные пальцы, пишет «СуперОмск».

В областной прокуратуре изданию пояснили, что истец получил травму еще 5 декабря прошлого года. По словам заявителя, в это время он работал водителем в ПП-8.

В день, когда произошел инцидент, мужчина ремонтировал технику. Он потерял равновесие и упал, а его рука попала в работающий механизм, который отсек мужчине пальцы правой руки.

Теперь омич намерен взыскать с Департамента городского хозяйства Администрации города Омска 400 тыс рублей в качестве компенсации за полученную травму и длительное решение.

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