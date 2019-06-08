В Омске водитель автобуса подал в суд на чиновников за отрубленные на работе пальцы

Posted 8 июня 2019, 05:40
Published 8 июня 2019, 05:40
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
В областной прокуратуре изданию пояснили, что истец получил травму еще 5 декабря прошлого года. По словам заявителя, в это время он работал водителем в ПП-8.
В день, когда произошел инцидент, мужчина ремонтировал технику. Он потерял равновесие и упал, а его рука попала в работающий механизм, который отсек мужчине пальцы правой руки.
Теперь омич намерен взыскать с Департамента городского хозяйства Администрации города Омска 400 тыс рублей в качестве компенсации за полученную травму и длительное решение.