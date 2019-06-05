Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 5 июня 2019,, 12:53

Published 5 июня 2019,, 12:53

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Соратника Буркова прочат в губернаторы Астраханской области

5 июня 2019, 12:53
Олег Шеин может стать еще одним губернатором от «Справедливой России».

Президент России Владимир Путин 5 июня принял отставку по собственному желанию временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова, сославшегося на изменившиеся семейные обстоятельства. Новым временным руководителем южного региона стал заместитель полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Игорь Бабушкин.

Морозов возглавлял Астраханскую область менее года (с сентября 2018 года). Региональный парламент назначил выборы губернатора на 8 сентября этого года.

Политический telegram-канал «Незыгарь» сообщил, в администрации президента не исключают, что новым астраханским губернатором станет депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин. Он участвовал в выборах мэра Астрахани в 2012 году, но официально своего поражения не признал, объявив голодовку.

Шеин является секретарем президиума центрального совета «Справедливой России» по вопросам социальной политики. Также в президиум входит второе лицо в партии Александр Бурков, возглавивший Омскую область осенью 2017 года.

В недавнем интервью bloknot-astrakhan.ru Олег Шеин заявлял о готовности стать председателем правительства Астраханской области в команде Сергея Морозова. Однако после отставки врио политическая ситуация изменилась. Отметим также, что справедливоросс признался, что в начале мая подписался как раз на «Незыгаря».

Также в выборах губернатора Астраханской области ожидается участие депутата Госдумы Николая Арефьева и бывшего депутата областной думы Андрея Иванцова.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15