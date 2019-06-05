Соратника Буркова прочат в губернаторы Астраханской области

В недавнем интервью bloknot-astrakhan.ru Олег Шеин заявлял о готовности стать председателем правительства Астраханской области в команде Сергея Морозова. Однако после отставки врио политическая ситуация изменилась. Отметим также, что справедливоросс признался, что в начале мая подписался как раз на «Незыгаря».