Соратника Буркова прочат в губернаторы Астраханской области

Posted 5 июня 2019,, 12:53
Published 5 июня 2019,, 12:53
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Президент России Владимир Путин 5 июня принял отставку по собственному желанию временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова, сославшегося на изменившиеся семейные обстоятельства. Новым временным руководителем южного региона стал заместитель полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Игорь Бабушкин.
Морозов возглавлял Астраханскую область менее года (с сентября 2018 года). Региональный парламент назначил выборы губернатора на 8 сентября этого года.
Политический telegram-канал «Незыгарь» сообщил, в администрации президента не исключают, что новым астраханским губернатором станет депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин. Он участвовал в выборах мэра Астрахани в 2012 году, но официально своего поражения не признал, объявив голодовку.
Шеин является секретарем президиума центрального совета «Справедливой России» по вопросам социальной политики. Также в президиум входит второе лицо в партии Александр Бурков, возглавивший Омскую область осенью 2017 года.
В недавнем интервью bloknot-astrakhan.ru Олег Шеин заявлял о готовности стать председателем правительства Астраханской области в команде Сергея Морозова. Однако после отставки врио политическая ситуация изменилась. Отметим также, что справедливоросс признался, что в начале мая подписался как раз на «Незыгаря».
Также в выборах губернатора Астраханской области ожидается участие депутата Госдумы Николая Арефьева и бывшего депутата областной думы Андрея Иванцова.