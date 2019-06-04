История Германа Горбунцова. Как стать незаменимым помощником спецслужб

Posted 4 июня 2019,, 11:55
Published 4 июня 2019,, 11:55
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Восхождение Германа Горбунцова началось во времена «лихих 90-х». В конце 2000-х мужчина был вынужден срочно покинуть пределы России, пишет издание argumenti.ru
Горбунцов учредил огромное количество фирм. Его компании специализировались на самом разном роде деятельности: начиная от охраны и заканчивая строительством. Однако самых больших успехов Горбунцов добился в банковской сфере. Он был членом совета директоров таких финансовых учреждений, как «Банк Индустриальный Кредит», «Конверсбанк-Москва», «Интерпрогресс», и других.
Горбунцов успел примерить на себя и роль мецената. Он не дал обанкротиться хоккейному клубу «Спартак». Как позже стало известно, ХК Горбунцову нужен был только для легализации доходов. «Спартак» позволил банкиру вывести из России миллиарды долларов под видом «благотворительности».
Восемь лет назад против Германа Горбунцова завели уголовное дело. Предпринимателя заподозрили в подделке векселей банков. Бизнесмен успел выехать за рубеж и опустошить банковские депозиты своего финансового учреждения, через которое он отмывал деньги, полученные преступным путем.
В столице Великобритании на Горбунцова было совершено покушение. Заказчиком убийства бизнесмен назвал своего экс-партнера по предпринимательской деятельности Владимира Плахотнюка. Последний возглавляет правящую в Молдове Демократическую партию. Вскоре Горбунцов отказался от обвинений в адрес политического деятеля, начав с тем «дружить». Плахотнюк и Горбунцов объединились против Москвы и еще одного политика из Молдавии Ренато Усатого.
Начиная с этого времени персона Германа Горбунцова начала мелькать в материалах резонансных уголовных дел. При этом следствие всегда характеризовало банкира как главного свидетеля. В минувшем году генпрокуратура РФ возбудила дело против главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Последнему предъявили обвинения в создании и руководстве преступной организацией. И тут выяснилось, что фонд Hermitage Capital проводил серьезные финансовые операции с банковскими структурами, имевшими связь с Германом Горбунцовом в России и Молдавии.
Личность Горбунцова появилась и в расследовании убийства, совершенного в 2014 году, когда жертвой киллеров стал миллиардер Александр Минеев. Активы убитого бизнесмена по непонятным причинам отошли Горбунцову. Это обстоятельство делает беглого предпринимателя подозреваемым по делу.
Фигура Германа Горбунцова упоминалась во время следствия по делу о покушении на Бориса Немцова. Сотрудники правоохранительных органов хотели допросить банкира, который открыто заявил, что знает, кто заказчики убийства политика.
Помимо этого, Горбунцов выступает главным свидетелем и в уголовном деле против полковника Дмитрия Захарченко. Высокопоставленного полицейского арестовали за взяточничество в 2016 году.
Горбунцов неизменно выходит сухим из воды. Он старается быть всегда и везде основным очевидцем. Особенно банкир старается в делах, где он сам должен находиться вместе с обвиняемыми на скамье подсудимых. Следователи заочно называют Горбунцова «серийным свидетелем». Такие люди согласны свидетельствовать на любом процессе и даже «топить» на суде своих друзей и коллег. Они все сделают для того, чтобы следователи закрыли глаза на их собственные проступки.
«Дайте дело, а свидетель-Горбунцов найдется», - посмеиваются работники прокуратуры. Сейчас в России в системе правосудия, к сожалению, такие свидетели, как Горбунцов, пользуются большим спросом. Полицейские шутят, жаль, что Вышинский не знал Горбунцова. Тогда было бы не «признание - царица доказательств», а «Горбунцов - царь доказательств».