История Германа Горбунцова. Как стать незаменимым помощником спецслужб

Горбунцов неизменно выходит сухим из воды. Он старается быть всегда и везде основным очевидцем. Особенно банкир старается в делах, где он сам должен находиться вместе с обвиняемыми на скамье подсудимых. Следователи заочно называют Горбунцова «серийным свидетелем». Такие люди согласны свидетельствовать на любом процессе и даже «топить» на суде своих друзей и коллег. Они все сделают для того, чтобы следователи закрыли глаза на их собственные проступки.