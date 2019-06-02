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Posted 2 июня 2019,, 06:16

Published 2 июня 2019,, 06:16

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Скончался бывший генпрокурор России и известный омский юрист Алексей Казанник

2 июня 2019, 06:16
Сегодня утром из жизни ушел государственный советник юстиции 1 класса, заслуженный юрист России, бывший генпрокурор России Алексей Казанник. Об этом изданию «ВОмске» сообщил заведующий кафедрой государственного и муниципального права юрфака ОмГУ Александр Костюков.

«Человек большой души, которому я невероятно благодарен. Учитель с большой буквы. Никогда не прерывал связь с кафедрой, даже когда занимал высокие посты», — поделился с изданием Александр Костюков.

Алексей Казанник умер на 78-м году жизни. Родился он в 1941 году в Черниговской области. В 1967 году окончил юридический факультет Иркутского госуниверситета, через три года здесь же защитил кандидатскую диссертацию. В 1975 году перешел на работу в Омский государственный университет в качестве преподавателя юридического факультета, до 1991 года был доцентом кафедры трудового, экологического и сельскохозяйственного права.

В 1989 году начал свою политическую карьеру — Казанника избрали народным депутатом СССР. В 1993 году указом первого президента РФ Бориса Ельцина был назначен на пост генерального прокурора РФ. Еще через три года Алексея Казанника назначили заместителем губернатора Омской области Леонида Полежаева.

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