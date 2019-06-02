Скончался бывший генпрокурор России и известный омский юрист Алексей Казанник

Posted 2 июня 2019,, 06:16
Published 2 июня 2019,, 06:16
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
«Человек большой души, которому я невероятно благодарен. Учитель с большой буквы. Никогда не прерывал связь с кафедрой, даже когда занимал высокие посты», — поделился с изданием Александр Костюков.
Алексей Казанник умер на 78-м году жизни. Родился он в 1941 году в Черниговской области. В 1967 году окончил юридический факультет Иркутского госуниверситета, через три года здесь же защитил кандидатскую диссертацию. В 1975 году перешел на работу в Омский государственный университет в качестве преподавателя юридического факультета, до 1991 года был доцентом кафедры трудового, экологического и сельскохозяйственного права.
В 1989 году начал свою политическую карьеру — Казанника избрали народным депутатом СССР. В 1993 году указом первого президента РФ Бориса Ельцина был назначен на пост генерального прокурора РФ. Еще через три года Алексея Казанника назначили заместителем губернатора Омской области Леонида Полежаева.