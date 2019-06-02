Скончался бывший генпрокурор России и известный омский юрист Алексей Казанник

Алексей Казанник умер на 78-м году жизни. Родился он в 1941 году в Черниговской области. В 1967 году окончил юридический факультет Иркутского госуниверситета, через три года здесь же защитил кандидатскую диссертацию. В 1975 году перешел на работу в Омский государственный университет в качестве преподавателя юридического факультета, до 1991 года был доцентом кафедры трудового, экологического и сельскохозяйственного права.