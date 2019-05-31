«Почту России» заставили отремонтировать более 50 отделений в Омской области

Posted 31 мая 2019, 00:52
Published 31 мая 2019, 00:52
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Теперь «Почте России» необходимо привести в нормативное состояние большое количество помещений, которые расположены в отделениях Омска № 3.
В число подлежащих ремонту помещений вошло и главное отделение «Почты России» в Омске, расположенное на улице Герцена, где большое количество административных кабинетов, а также отдел продажи товаров и расчетная группа были признаны контролирующим ведомством не соответствующими санитарным нормам.
Кроме того, отрицательному заключению специалистов Роспотребнадзора, а соответственно, и обязанности быть приведенными в нормативное состояние подверглись в том числе районные отделения связи, расположенные в Лузинском, Новоомском, Любинском, Исилькульском, Полтавском и других районах Омской области.
ОБНОВЛЕНО
В пресс-службе «Почты России» прокомментировали информацию.
«Ремонтные работы в отделениях в Омской области ведутся ежегодно в соответствии с утвержденным планом-графиком. Так, с 2017 года по настоящее время отремонтировано 96 отделений на общую сумму более 100 млн рублей. До конца 2019 года планируется провести текущий ремонт еще 46 отделений связи, в том числе в рамках реализации программы „Доступная среда“. Стоит отметить, что Омский филиал „Почты России“ включает 621 стационарное отделение почтовой связи. Из этого числа 165 ОПС находятся в муниципальной собственности», — рассказали специалисты компании.