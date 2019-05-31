«Почту России» заставили отремонтировать более 50 отделений в Омской области

«Ремонтные работы в отделениях в Омской области ведутся ежегодно в соответствии с утвержденным планом-графиком. Так, с 2017 года по настоящее время отремонтировано 96 отделений на общую сумму более 100 млн рублей. До конца 2019 года планируется провести текущий ремонт еще 46 отделений связи, в том числе в рамках реализации программы „Доступная среда“. Стоит отметить, что Омский филиал „Почты России“ включает 621 стационарное отделение почтовой связи. Из этого числа 165 ОПС находятся в муниципальной собственности», — рассказали специалисты компании.