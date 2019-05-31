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Posted 31 мая 2019, 00:52

Published 31 мая 2019, 00:52

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

«Почту России» заставили отремонтировать более 50 отделений в Омской области

«Почту России» заставили отремонтировать более 50 отделений в Омской области

31 мая 2019, 00:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Центральный районный суд города Омска поддержал требования регионального Управления Роспотребнадзора о ремонте более 50 отделений «Почты России» из-за нарушения санитарных норм.

Теперь «Почте России» необходимо привести в нормативное состояние большое количество помещений, которые расположены в отделениях Омска № 3.

В число подлежащих ремонту помещений вошло и главное отделение «Почты России» в Омске, расположенное на улице Герцена, где большое количество административных кабинетов, а также отдел продажи товаров и расчетная группа были признаны контролирующим ведомством не соответствующими санитарным нормам.

Кроме того, отрицательному заключению специалистов Роспотребнадзора, а соответственно, и обязанности быть приведенными в нормативное состояние подверглись в том числе районные отделения связи, расположенные в Лузинском, Новоомском, Любинском, Исилькульском, Полтавском и других районах Омской области.

ОБНОВЛЕНО

В пресс-службе «Почты России» прокомментировали информацию.

«Ремонтные работы в отделениях в Омской области ведутся ежегодно в соответствии с утвержденным планом-графиком. Так, с 2017 года по настоящее время отремонтировано 96 отделений на общую сумму более 100 млн рублей. До конца 2019 года планируется провести текущий ремонт еще 46 отделений связи, в том числе в рамках реализации программы „Доступная среда“. Стоит отметить, что Омский филиал „Почты России“ включает 621 стационарное отделение почтовой связи. Из этого числа 165 ОПС находятся в муниципальной собственности», — рассказали специалисты компании.

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