Суд потребовал установить в котельных омских школ резервные источники энергии

Posted 30 мая 2019, 04:29
Published 30 мая 2019, 04:29
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Как удалось установить, в 13 котельных образовательных учреждений Полтавского района Омской области отсутствуют резервные, независимые от центрального источники электроснабжения. Данное обстоятельство расценивается как угроза безопасности жизни школьников и населения в случае возникновения аварийной ситуации.
Кроме того, отсутствие альтернативного электропитания может стать причиной материального ущерба из-за нарушения работы особо важных элементов коммунального хозяйства и теплоснабжения школ.
Прокуратура в судебном порядке потребовала от местной муниципальной власти устранить выявленные нарушения — обеспечить котельные независимыми источниками электроснабжения.