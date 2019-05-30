Суд потребовал установить в котельных омских школ резервные источники энергии

Как удалось установить, в 13 котельных образовательных учреждений Полтавского района Омской области отсутствуют резервные, независимые от центрального источники электроснабжения. Данное обстоятельство расценивается как угроза безопасности жизни школьников и населения в случае возникновения аварийной ситуации.