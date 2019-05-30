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Posted 30 мая 2019, 04:29

Published 30 мая 2019, 04:29

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Суд потребовал установить в котельных омских школ резервные источники энергии

Суд потребовал установить в котельных омских школ резервные источники энергии

30 мая 2019, 04:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Нарушения в деятельности Казенного учреждения Полтавского района «Центр финансово-экономического, информационно-методического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования» выявила местная прокуратура, сообщили в ведомстве.

Как удалось установить, в 13 котельных образовательных учреждений Полтавского района Омской области отсутствуют резервные, независимые от центрального источники электроснабжения. Данное обстоятельство расценивается как угроза безопасности жизни школьников и населения в случае возникновения аварийной ситуации.

Кроме того, отсутствие альтернативного электропитания может стать причиной материального ущерба из-за нарушения работы особо важных элементов коммунального хозяйства и теплоснабжения школ.

Прокуратура в судебном порядке потребовала от местной муниципальной власти устранить выявленные нарушения — обеспечить котельные независимыми источниками электроснабжения.

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