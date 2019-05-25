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Posted 25 мая 2019, 02:11

Published 25 мая 2019, 02:11

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

«Арену Омск» передумали сносить

«Арену Омск» передумали сносить

25 мая 2019, 02:11
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Об изменении планов в отношении домашней площадки хоккейного клуба «Авангард» рассказал министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. Аварийный ледовый дворец «Арена Омск» вместо сноса решили восстановить, сообщают «РИА Новости Спорт».

«Сейчас мы думаем, как восстановить арену в Омске. Она закрыта, «Авангард» играет в Балашихе. Думаю, мы ее все-таки в ближайшее время восстановим», — цитирует слова министра издание.

При этом на уточняющий вопрос журналистов, действительно ли речь идет о восстановлении существующего здания или все-таки о сносе старого и строительстве на его месте нового дворца, Павел Колобков подчеркнул:

«Восстановим. Я не сказал как, потому что сейчас делается проект. Надо оценить, какие в этом отношении должны быть проведены работы».

Напомним, ранее председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов заявлял, что после проведения ряда серьезных экспертиз было принято решение о сносе «Арены Омск» и строительстве на ее месте нового спортивного объекта с повышенной вместимостью и улучшенной планировкой.

Что стало причиной изменения планов — желание быстрее вернуть «Авангард» в стены домашнего дворца или отсутствие средств на снос и строительство новой арены с ноля, — не известно.

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