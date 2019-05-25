«Арену Омск» передумали сносить

Posted 25 мая 2019, 02:11
Published 25 мая 2019, 02:11
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
«Сейчас мы думаем, как восстановить арену в Омске. Она закрыта, «Авангард» играет в Балашихе. Думаю, мы ее все-таки в ближайшее время восстановим», — цитирует слова министра издание.
При этом на уточняющий вопрос журналистов, действительно ли речь идет о восстановлении существующего здания или все-таки о сносе старого и строительстве на его месте нового дворца, Павел Колобков подчеркнул:
«Восстановим. Я не сказал как, потому что сейчас делается проект. Надо оценить, какие в этом отношении должны быть проведены работы».
Напомним, ранее председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов заявлял, что после проведения ряда серьезных экспертиз было принято решение о сносе «Арены Омск» и строительстве на ее месте нового спортивного объекта с повышенной вместимостью и улучшенной планировкой.
Что стало причиной изменения планов — желание быстрее вернуть «Авангард» в стены домашнего дворца или отсутствие средств на снос и строительство новой арены с ноля, — не известно.